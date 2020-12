Stasera in tv film – Wonder: cast, trama e trailer, oggi 10 dicembre

By

Wonder, film del 2017 diretto da Stephen Chbosky, è la pellicola che andrà in onda stasera in televisione: le anticipazioni di oggi, 10 dicembre

Wonder, film uscito al cinema nel 2017 e diretto da Stephen Chbosky, è una pellicola che ha saputo commuovere e divertire al tempo stesso. La bravura del cast, che vede nel ruolo di protagonisti Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson, ha reso giustizia al romanzo omonimo di R. J. Palacio, edito nel 2012, da cui l’adattamento cinematografico ha tratto ispirazione. Scopriamo insieme la trama del film che andrà in onda oggi, 10 dicembre, su Rai 1 a partire dalle ore 21:25.

Leggi anche —> Stasera in tv – Le Iene Show: puntata, video e scherzi di oggi 10 dicembre

Wonder, trama

August Pullman è un bambino di 10 anni affetto dalla sindrome di Treacher Collins. La sindrome lo ha portato a un’evidente malformazione craniofacciale e, nonostante 27 interventi chirurgici subiti, la conformazione del suo volto non appare “normale” come lui vorrebbe. Impaurito dalla reazione degli altri bambini, è stato educato a casa dalla madre, da sempre iperprotettiva proprio a causa delle difficoltà di suo figlio. Spinto principalmente dal padre, August entrerà come studente alla Beecher Prep School, scuola media che lo costringerà a confrontarsi con i suoi simili e con le sue paure, ma che gli regalerà anche la possibilità di vivere momenti indimenticabili.

Wonder, cast completo:

Julia Roberts (Isabel Pullman);

Owen Wilson (Nate Pullman);

Jacob Tremblay (August Pullman);

Izabela Vidovic (Olivia Pullman);

Mandy Patinkin (preside Tushman);

Daveed Diggs (prof. Browne);

Sônia Braga (sig.ra Russo);

Danielle Rose Russell (Miranda);

Nadji Jeter (Justin);

Noah Jupe (Jack Will);

Bryce Gheisar (Julian Albans);

Millie Davis (Summer);

Elle McKinnon (Charlotte);

Ali Liebert (sig.ra Petosa);

James Hughes (Henry);

Ty Consiglio (Amos);

Kyle Harrison Breitkopf (Miles);

Crystal Lowe (Sarah Albans).

Wonder, trailer italiano

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI