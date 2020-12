Sparta Praga Milan Europa League: streaming, formazioni e precedenti

Il match tra Sparta Praga e Milan è valido per la sesta giornata di Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Ultimo atto anche del primo turno dell’Europa League, dopo che nella due giorni di Champions League tre italiane su quattro hanno superato la prima fase e avuto accesso agli ottavi. Fuori da tutte le competizioni europee soltanto l’Inter di Conte, che non è riuscita ad andare oltre lo zero a zero contro lo Shakhtar Donetsk.

Dopo Roma e Napoli, scese in campo con aspettative diverse alle 18.55, tocca stasera al Milan che alle 21.00 è ospite dello Sparta Praga: una vittoria rossonera potrebbe significare primo posto nel girone, se dovesse arrivare la contestuale mancata vittoria del Lilla contro il Celtic nell’altro match.

Precedenti di Sparta Praga – Milan e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Letna di Praga tra i padroni di casa dello Sparta Praga e gli ospiti rossoneri del Milan sarà visibile in diretta e in esclusiva su sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Quello tra le due squadre stasera è l’ottavo precedente tra le due squadre: la prima volta le due formazioni si sono incontrate nel 1972/1973 in Coppa delle Coppe, con il Milan che vinse entrambi i confronti. Peraltro la squadra rossonera si aggiudicò poi la coppa. La seconda volta avvenne in Coppa Uefa nella stagione 1995/1996: vittoria rossonera a San Siro e pareggio a Praga, proprio come nella stagione 2003/2004 in Champions League.

Slavia Praga – Milan, le due squadre in campo: le formazioni

Kotal e Pioli stanno completando le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni:

SPARTA PRAGA (3-5-2): Nita; Plechaty, Pavelka, Hancko; Vindheim, Travnik, Soucek, L. Krejci, Hanousek; Julis, Moberg Karlsson.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Conti, Gabbia, Duarte, Dalot; Krunic, Tonali; Castillejo, Diaz, Hauge; Colombo.