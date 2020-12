Poliziotta arrestata, rubava soldi e gioielli sequestrati: “Anche agli Spada”

Finisce in manette una donna facente parte delle forze dell’ordine. La poliziotta arrestata per reiterati furti di beni e preziosi sequestrati.

Una poliziotta arrestata dopo avere compiuto diversi illeciti. La scoperta arriva da Ostia, in provincia di Roma, dove una agente di 50 anni, come accertato da una apposita indagine, era entrata in possesso di più di 90mila euro tra denaro contante e gioielli. Il tutto in maniera illecita, dopo avere sottratto i beni in questione a seguito di diverse inchieste e sequestri.

Tra le ‘vittime’ della poliziotta arrestata ci sarebbero anche alcuni componenti del famigerato clan Spada. Ora però il maltolto è sottoposto a fermo giudiziario. Questa agente infedele risulta lavorare da anni al Commissariato Lido all’interno dell’Ufficio Reperti e ha portato avanti i propri scopi illegali almeno dal 2017. Le informazioni del caso sono riportate dal quotidiano ‘Il Messaggero’. Ora nei confronti della donna vige l’accusa di peculato. Addirittura in un caso la 50enne avrebbe intascato per un intero anno la pensione di una donna di nazionalità estera, non più in vita. Ci era riuscita sottraendo a quest’ultima i documenti personali ed un bancomat.

Poliziotta arrestata, i suoi furti andavano avanti da tempo

In un’altra situazione invece la poliziotta aveva prelevato 250 euro dal conto di un uomo morto in spiaggia a seguito di un improvviso malore. I bene trovati su quest’ultimo erano finiti in mano alle forze dell’ordine per poi restituirli alla famiglia, come da prassi. Alla fine a scoprirla sono stati alcuni colleghi, insospettiti dal fatto che, all’improvviso, risultavano mancare dei preziosi sottoposti a sequestro.

Lei stessa ha sostanzialmente ammesso di essere responsabile dei capi di imputazione che le vengono contestati, dal momento che ha scelto di farsi giudicare con il rito abbreviato. Questo le garantirà lo sconto di un terzo della pena. Inoltre ha garantito che restituirà la refurtiva a tutte le parti lese chiamate in causa.