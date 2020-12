Polizia evacua una scuola per un allarme bomba: grave pericolo per gli studenti

Gli ufficiali di Polizia hanno evacuato una scuola di Hackney, a nord di Londra, poco prima di mezzogiorno a causa di un allarme bomba.

L’intero corpo studentesco e lo staff della scuola media “Stoke Newington School” di Hackney, a nord di Londra, sono stati evacuati. L’evento ha avuto luogo intorno a mezzogiorno di oggi 10 dicembre, quando la Polizia è stata avvertita di un allarme bomba.

La Polizia ha effettuato i controlli dell’intero perimetro della “Stoke Newington School” per determinare se la minaccia era reale o meno. Nel frattempo moltissimi genitori, spaventati, sono arrivati alla scuola per portare a casa i propri bambini. I video condivisi sui social media mostrano gli studenti e il corpo docente della scuola camminare affianco alle macchine della Polizia, parcheggiate fuori dalla scuola, dove un’area era stata isolata per consentire un’evacuazione sicura. Gli studenti che sono rimasti nella scuola sono stati accompagnati ad un parco lì vicino dagli insegnanti, mentre gli investigatori effettuavano le ricerche.

Scuola di Hackney evacuata, pericolo per gli studenti

Il consiglio studentesco di Hackney, che comprende 1600 studenti, ha poi rivelato che la scuola avrebbe chiuso prima per la giornata. Anche il “Clissold Leisure Centre“, un locale di fronte alla scuola, è stato chiuso in quanto l’intera strada, per ragioni di sicurezza, è stata resa inagibile. “Alle 11:55 di giovedì 10 dicembre, la Polizia è stata contattata dallo staff della scuola in Clissold Road, la Stoke Newington“, ha scritto su Twitter la Polizia di Hackney.

“La scuola ha ricevuto un allarme bomba. E’ stata effettuata l’evacuazione e gli ufficiali stanno investigando. La Stoke Newington School chiuderà prima oggi a seguito dell’incidente“, ha comunicato la Polizia di Hackney. Nella nota si legge che l’intera area di Clissold Road è stata chiusa e, grazie al repentino arrivo delle forze dell’ordine, non c’è stato alcun pericolo per studenti e corpo docente, in quanto sono stati evacuati prima ancora che iniziassero i controlli sul perimetro dell’edificio.