Pierpaolo Pretelli, lo scherzo in piena notte ai suoi danni dal GF Vip 2020

Gli autori del GF Vip 2020 mettono in atto uno scherzo a Pierpaolo Pretelli alle 03:00 del mattino. Lui si alza incredulo dal letto. Assieme a lui c’è un divertito Andrea Zelletta, cosa è successo.

Secondo molti affezionatissimi del Grande Fratello Vip 2020, Pierpaolo Pretelli ha tutte le credenziali per potere vincere l’edizione in corso. Lui ha fatto parlare molto di sé per la liaison intrattenuta con Elisabetta Gregoraci, che però non ha fruttato niente di concreto, almeno per quanto ne sappiamo.

Il 30enne nativo di Maratea, in Basilicata, ma a tutti gli effetti romano d’adozione, le ha provate tutte per raggiungere il cuore dell’ex moglie di Flavio Briatore. Quest’ultima però non ha mai concesso niente di più che qualche bacio e qualche apertura poi subito rimarginata. E poi lei è uscita dalla casa del GF Vip 2020, perché non disposta a restare fino a metà febbraio, data in cui il reality show giungerà al termine. Una eventualità che avrebbe potuto rivelarsi concreta. Adesso Pierpaolo sembra stia cercando di consolarsi con Giulia Salemi, che da par suo sembra ben disposta nei suoi confronti.

Pierpaolo Pretelli, lo scherzo del GF Vip 2020 nei suoi confronti

Adesso però Pierpaolo Pretelli fa discutere – e divertire – per un episodio curioso che lo ha coinvolto proprio nel cuore della notte. Erano circa le 03:00 del mattino quando il Grande Fratello lo ha convocato in confessionale. E lui, incredulo, si è alzato dal letto chiedendosi se stesse succedendo qualcosa. Assieme all’amico Andrea Zelletta la prende sul ridere.

Ed anche dagli altoparlanti il tutto assume un tono assai scanzonato, con Pierpaolo che viene chiamato di continuo. Non si sa poi come sia finito, ma si tratta in maniera evidente di una sorta di scherzo messo in atto dagli autori nei confronti del noto volto televisivo.