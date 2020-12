Pieraccioni e Laura Torrisi insieme sul set: ritorno di fiamma tra i due?

Leonardo Pieraccioni ha voluto l’ex moglie Laura Torrisi per il suo nuovo film. Che tra i due ci sia di nuovo del tenero?

Leonardo Pieraccioni sta lavorando al suo nuovo film, che uscirà il prossimo anno e nel cast ha voluto anche la sua ex moglie Laura Torrisi, madre di sua figlia di dieci anni. La notizia, diffusa da Diva e Donna, ha fatto insospettire molti riguardo un possibile riavvicinamento tra i due ex coniugi. Soprattutto perché i rapporti tra i due sono sempre rimasti ottimi.

Pieraccioni e Torrisi stanno tornando insieme?

L’attore e regista Leonardo Pieraccioni e l’attrice Laura Torrisi si sono conosciuti e poi messi insieme proprio sul set di un film del 2007, “Una moglie bellissima“, il film che ha introdotto la Torrisi nel mondo della recitazione. I due si sono poi sposati e hanno avuto una figlia, Martina che oggi ha 10 anni.

Anche dopo la rottura, i due sono rimasti sempre in buoni rapporti proprio grazie alla loro figlia Martina. Per questo motivo, infatti, Leonardo e Laura vivono in due case confinanti in un comune vicino Firenze e si vedono spesso, mantenendo sempre buonissimi rapporti. Se qualche anno fa Laura aveva rifiutato l’invito dell’ex marito di partecipare ad un film, diretto da lui, questa volta l’attrice ha accettato con gioia.

La risposta positiva dell’attrice ha fatto ben sperare i fan della coppia. Inoltre, sia Leonardo che Laura sono di recente tornati single, dopo altre frequentazioni: una donan di nome Teresa per il regista e il pilota Luca Betti per la Torrisi. Entrambe le storie sono naufragate e i due sono attualmente liberi. E chissà che lavorare di nuovo fianco a fianco sul set non farà scattare di nuovo la scintilla.