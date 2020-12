Mondiale 1982, Paolo Rossi e tutti i suoi gol: come ci ha fatto vincere

La tripletta al Brasile al Mondiale 1982 resterà nella storia del calcio italiano: Paolo Rossi fu il protagonista assoluto ripagando la fiducia di Bearzot

Paolo Rossi è morto all’età di 64 anni. Un’altra notizia incredibile del 2020 per il mondo del calcio e non solo. L’attaccante è stato il protagonista assoluto del Mondiale in Spagna nel 1982 superando l’Argentina di Maradona e il Brasile di Zico e arrivando a battere la Germania di Rummenigge. Dopo la brutta squalifica per quanto riguarda il calcioscommesse, il Ct dell’Italia dell’epoca Enzo Bearzot lo convocò andando anche il malcontento generale pre-Mondiale. Dopo un avvio non troppo esaltante, Rossi fu messo al centro della critica insieme al selezionatore italiano. Poi si sbloccò e iniziò ad essere decisivo. La tripletta al Brasile resterà nella storia del calcio, così come le due reti alla Polonia e al gol in finale contro la Germania. In totale ai Mondiali è andato a segno ben nove volte così come Baggio e Vieri.

Leggi anche —> Morto Paolo Rossi, il re del Mondiale del 1982 si è spento a 64 anni

Leggi anche —> Chi è la moglie Federica Cappelletti: età, vita e lavoro

Mondiale 1982, la scalata di Paolo Rossi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le prime tre partite del girone del Mondiale 1982 non andarono bene con tre pareggi collezionati contro Polonia, Perù e Camerun. L’Italia riuscì a qualificarsi al turno successivo grazie alla differenza reti. Iniziarono le prime polemiche e critiche visto che Rossi non riusciva a segnare come lui stesso poi ha svelato: “Non ero in forma, anzi. Un fantasma. Trovavo difficoltà a fare tutto, era anche un blocco mentale. Ma la fiducia dei compagni e del ct mi hanno dato una carica eccezionale”. Poi aggiunse: “I ragazzi scherzavano sul fatto che mi reggessi a stento in piedi. Era importante anche la presa in giro. Per lo stress ero dimagrito 5 chili”.

Dopo il Mondiale lo stesso Ct dell’Italia Bearzot svelò alla stampa la sua scelta per la convocazione dell’attaccante: “Sono sempre stato convinto della sua innocenza, ma non è questo il punto. Durante l’inverno prima del mondiale in Spagna e prima ancora di affrontare la questione in termini tecnici, pensai a lungo alla decisione definitiva. Alla fine decisi, che una volta terminata la squalifica, lo avrei convocato”.