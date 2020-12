Paolo Rossi, i messaggi disperati degli amici alla notizia della morte

La morte di Paolo Rossi ha lasciato molti senza parole. Tanti i messaggi di dolore degli amici dopo la notizie del decesso.

Solo un paio di settimane fa gli amanti del calcio hanno dovuto dire addio ad uno degli idoli massimi della storia dello sport: Diego Armando Maradona. In queste ore un altro sontuoso protagonista di questa meravigliosa disciplina si è spento. Paolo Rossi, eroe del mondiale Spagna ’82 e trascinatore della nazionale azzurra alla terza affermazione iridata della sua storia, è morto a 64 anni.

Chi ha vissuto in diretta quel mondiale non dimenticherà mai in che modo Paolo ha deciso le partite più importanti della competizione, specie quella in cui ha segnato una tripletta al Brasile, eliminando di fatto la squadra favorita al titolo. Quelle prestazioni gli permisero di vincere il Pallone d’Oro e di diventare uno dei pochissimi calciatori italiani ad aver ottenuto l’ambito riconoscimento.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Morte Paolo Rossi, il cordoglio del mondo del calcio e l’addio della moglie

La notizia della tragica scomparsa di Paolo Rossi è giunta da poco, ma sono già in tanti quelli che hanno espresso il dolore per una morte che colpisce tutti gli appassionati e tutti i calciatori che hanno avuto il piacere di conoscerlo. Tutti i quotidiani italiani, sia sportivi che generalisti, hanno postato il proprio omaggio a Pablito, ricordandone le gesta al Mondiale e celebrandolo come l’uomo simbolo di quel successo.

Leggi anche ->Mondiale 1982, Paolo Rossi e tutti i suoi gol: come ci ha fatto vincere

Attualmente non sono stati pubblicati messaggi dai suoi compagni d’avventura, ma è giunto il messaggio d’addio della moglie, Federica, che su Instagram ha scritto un significativo: “Per sempre”. In una seconda foto la donna ha poi aggiunto: “Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto…”. Una frase che sottolinea il dolore provato in questo momento e l’amore che ha accompagnato tutta la loro vita coniugale.

Leggi anche ->Morto Paolo Rossi, il re del Mondiale del 1982 si è spento a 64 anni