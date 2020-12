Due matrimoni per Paolo Rossi. Ha sposato prima Simonetta Rizzato: conosciamo meglio le vicende della sua vita privata

Paolo Rossi è diventato per tutti il simbolo della rinascita. Dopo la squalifica per calcioscommesse, “Pablito” è stato il protagonista indiscusso nel 1982 al Mondiale in Spagna trascinando l’Italia alla conquista della Coppa del Mondo. Dal suo primo matrimonio con con Simonetta Rizzato è nato il primogenito Alessandro, che è nato proprio l’anno di quel Mondiale. Poi è arrivato il divorzio, ma non si conoscono con certezza le motivazioni. Rossi si è sposato nuovamente con la giornalista Federica Cappelletti con la nascita di altre due figlie.

Paolo Rossi, il primogenito e il secondo matrimonio

Alessandro Rossi ha ormai 38 anni ed è diventato geometra. Ha lavorato anche col padre quando vivevano a Vicenza dopo che lo stesso Paolo aveva aperto una società immobiliare. Pochi mesi fa è stato ospite a Domenica Live insieme alla moglie Federica Cappelletti per parlare del suo libro “Quanto dura un attimo” raccontando anche le loro nozze bis alle Maldive: “Una vera sorpresa. Con le bellissime riprese fatte e mandate in onda abbiamo condiviso questo momento magico con l’Italia intera. E, in questo periodo di profonda incertezza e paura, ci auguriamo di aver portato un po’ di leggerezza e di sorrisi”.