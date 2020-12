Paolo Rossi, chi sono i tre figli del campione morto a 64 anni

Paolo Rossi, scomparso nelle scorse ore, era padre di 3 figli, avuti da due differenti relazioni: scopriamo chi sono e cosa fanno.

Il mondo del calcio piange oggi la scomparsa di Paolo Rossi e tutte le testate giornalistiche nazionali ne espongono un ricordo celebrativo. Di lui si ricorda ovviamente la carriera calcistica, specie quel mese magico in Spagna nell’82 che lo ha consacrato come uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi e che gli ha permesso di essere uno dei 4 italiani a vincere il Pallone d’Oro.

Ma Paolo Rossi non era solo un calciatore, era un uomo dedito alla famiglia e agli affetti più cari. Lo ha ricordato lui stesso in un’intervista in cui ha dichiarato: “Il successo è sempre stato solo un aspetto, pur gratificante, della mia storia”. Nonostante la celebrità, infatti, Paolo non si è mai montato la testa, rimanendo un uomo umile e cercando, una volta abbandonato il calcio, di trovare una strada diversa in un campo non mediatico.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Paolo Rossi: chi sono i tre figli

Sebbene non amasse il gossip e la vita mondana, sui rapporti intessuti in questi anni si conoscono alcuni dettagli. Paolo Rossi è stato innamorato due volte, la prima di Simona Rizzato – prima moglie- e la seconda di Federica Ceppelletti (16 anni più giovane), sua vedova. Quest’ultima non ha mai badato alla differenza d’età che li separava e nemmeno al blasone e alla fama di Paolo: “Per me lui non è il calciatore, il personaggio, ma l’uomo che mi fa trovare i bigliettini disseminati per casa e scrive lettere d’amore”.

Leggi anche ->Paolo Rossi, chi è l’ex moglie Simonetta Rizzato: perché finì il loro matrimonio

I due si sono conosciuti nel 1998 ed è stato un colpo di fulmine. Sono rimasti fidanzati per 12 anni, poi nel 2010 si sono sposati al Campidoglio a Roma. Dalla loro unione sono nate due bambine Maria Vittoria (10 anni) e Sofia Elena (8 anni). Per ovvie ragioni sulle due bambine non ci sono molte informazioni. Paolo però ha un altro figlio, avuto dal precedente matrimonio con Simona. Alessandro è nato nel 1982 ed ha 38 anni, nella vita ha scelto di fare il geometra ed ha lavorato con il padre quando questo ha aperto un’agenzia immobiliare.

Leggi anche ->Paolo Rossi, lo straziante messaggio d’addio della moglie