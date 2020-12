Paolo Del Debbio, chi è l’ex moglie Gina Nieri: età, lavoro, foto

Paolo Del Debbio è il giornalista conduttore di “Diritto e Rovescio”. Ma chi è la sua ex moglie Gina Nieri? Tutto quello che sappiamo sulla 67enne di Lucca.

Paolo Del Debbio è un noto giornalista e saggista italiano, conduttore di “Diritto e Rovescio”, un programma di approfondimento politico e giornalistico in onda su Rete 4. Tutto quello che sappiamo sulla sua ex moglie Gina Nieri.

Gina Nieri: vita e carriera

Gina Nieri è nata a Lucca il 2 dicembre 1953 e oggi è una dirigente Mediaset. Ha frequentato e si è laureata nella facoltà di Scienze Politiche all’Università degli Studi di Pisa e poi si è specializzata alla Luis di Roma in Giornalismo e Comunicazione di Massa.

Leggi anche–> Paolo Del Debbio, chi è: età, vita privata e carriera del giornalista e conduttore

Il suo ingresso nel mondo della televisione è avvenuto nel 1977, anno in cui Gina è diventata presidente RTI. E’ poi entrata in Mediaset nel 1990 nel consiglio d’amministrazione e dal 2019 ricopre la carica di presidente del CERRE (Center of Regulation in Europe).

Leggi anche–> Paolo Del Debbio irriconoscibile, dimagrito 27Kg: sta male?

Nel corso della sua carriera, Gina ha ricoperto diversi incarichi importanti e inoltre è nella Presidenza del Master in Marketing, Digital Communication e Sales Management e si è impegnata in vari gruppi di lavoro a livello eruopeo nella tutela dei minori su internet. E’ stata sposata con il giornalista e saggista Paolo del Nebbio, che conduce “Diritto e Rovescio”, un programma in onda su Rete 4 che si occupa di approfondimento giornalistico sui principali temi di attualità.