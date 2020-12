Oroscopo del giorno, venerdì 11 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

By

Ci stiamo oramai avvicinando alla metà di Dicembre. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 11 Dicembre 2020.

Il mese più scintillante dell’anno è oramai vicino alla metà dei suoi giorni. Che cosa ci riserveranno oggi il Cielo e le Stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di venerdì 11 Dicembre 2020.

Leggi anche->Oroscopo della settimana dal 7 al 13 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Venerdì 11 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi porterà con sé un po’ di nervosismo e ansia, ma non temete, verso il weekend si sistemerà tutto. Una carta vincente potrebbe rivelarsi quella di prendere un po’ le distanze dagli altri e di impiegare del tempo per riflettere.

Toro. Le prossime ore risulteranno un po’ piatte ai vostri occhi, ma probabilmente è tutto ciò di cui avete bisogno. Approfittatene per recuperare le energie perse e per organizzare i vostri progetti futuri.

Gemelli. La giornata si rivelerà decisamente interessante. Molte succulente opportunità illumineranno il vostro cielo e spetterà a voi decidere quali porte aprire. Non abbiate timore di strafare: è il momento di dare il massimo.

Cancro. Oggi sarà per voi una giornata decisamente positiva. State affrontando un periodo di intensi cambiamenti e finalmente state recuperando un po’ di fiducia in voi stessi. Cercate di continuare a percorrere questa strada, vi regalerà molte sorrisfazioni.

Leggi anche->Cielo del mese di dicembre 2020: stelle cadenti, rara congiunzione Giove e Saturno

Leone. È arrivato per voi il momento di fare qualche passo indietro e rivalutare le vostre scelte. I ripensamenti non sono necessariamente un cattivo segno, tutt’altro. Approfittatene per raddrizzare il tiro e ripartire con ancora più carica.

Vergine. Durante la giornata di oggi è bene che teniate a mente di non trascurare la vostra salute, sia fisica che mentale. Tutto sommato gli astri saranno dalla vostra parte, ma starà a voi il compito di non strafare.

Bilancia. La Luna nel vostro segno vi regalerà il doppio della sensibilità. Prestate attenzione perché potrebbe essere un’arma a doppio taglio. In ogni caso i tempi sono buoni per l’amore e i sentimenti: lasciatevi quindi andare.

Scorpione. Le cose stanno lentamente ritornando al loro posto ed è in arrivo per voi un periodo di pace e serenità. Il vostro corpo ha bisogno di evadere, e lo sport, preferibilmente all’aria aperta, potrebbe essere la soluzione migliore.

Leggi anche->NASA: l’immagine del pianeta che potrebbe ospitare vita aliena

Sagittario. Oggi cielo sereno per voi, nessuna nuvola grigia all’orizzonte. Adagiarsi sugli allori non vi porterà però a niente di produttivo, dunque datevi da fare. Sono in arrivo nuove emozioni, ed è bene che vi teniate pronti.

Capricorno. La confusione e l’indecisione continueranno anche oggi ad albergare nella vostra mente. Accatastare problemi su problemi non è la soluzione giusta, perciò è il caso di rimandare tutte le questioni fastidiose alla prossima settimana, in modo da poterle risolvere con più serenità e lucidità.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. Cielo sereno per quel che riguarda la giornata di oggi, ma alcune nuvole grigie sono all’orizzonte. Approfittatene per dedicarvi alla cura del vostro corpo ed al relax assoluto. Nei prossimi giorni sarà necessario tirare fuori gli artigli.

Pesci. Momentaneamente state accusando un po’ il colpo della stanchezza. Non c’è niente di male nel sentirsi talvolta spossati, ed è bene ascoltare ed assecondare il proprio corpo. Cercate però di non trascurare troppo il lavoro, potreste pentirvene.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.