Napoli Real Sociedad Europa League: streaming, formazioni e precedenti

Il match tra Napoli e Real Sociedad è valido per la sesta giornata di Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Ultimo atto anche del primo turno dell’Europa League, dopo che nella due giorni di Champions League tre italiane su quattro hanno superato la prima fase e avuto accesso agli ottavi. Fuori da tutte le competizioni europee soltanto l’Inter di Conte, che non è riuscita ad andare oltre lo zero a zero contro lo Shakhtar Donetsk.

Oggi alle 18.55 scende in campo l’Europa League: la Roma – già qualificata e prima del girone – è ospite del CSKA Sofia. Diversa la posizione del Napoli, che ospite il Real Sociedad in una partita da dentro o fuori. Gli spagnoli infatti cercheranno la vittoria che vale la qualificazione e se dovesse vincere anche l’AZ Alkmaar contro il Rijeka i partenopei sarebbero eliminati.

Precedenti di Napoli – Real Sociedad e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (ex San Paolo) tra i padroni di casa del Napoli e la Real Sociedad sarà visibile in diretta e in esclusiva su sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Si tratta della seconda sfida in assoluto tra le due squadre, dopo quella della seconda giornata in cui si imposero gli spagnoli. In precedenza, il Napoli ha affrontato in 16 occasioni delle squadre spagnole: appena quattro le vittorie partenopee e ben sette sconfitte, con cinque pareggi totali. I baschi invece hanno incontrato solo Juventus e Inter, contro le quali in casa è rimasta imbattuta e con la porta inviolata.

Napoli – Real Sociedad, le due squadre in campo: le formazioni

Gattuso e Alguacil hanno completato le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Zubimendi; Willian José, Januzaj.