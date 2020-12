Da dove vengono i modi di dire? Storia e origine dei detti più diffusi

Tutti li usiamo ogni giorno senza pensare troppo alla loro origine, i modi di dire sono spesso assurdi. Ma qual è la loro origine?

Li usiamo da sempre senza chiederci niente, i modi di dire sono espressione della vita quotidiana di tutti. Ma vi siete mai chiesti da dove vengono e quale sia la loro origine?

Da dove vengono i modi di dire?

“Tanto va la gatta al lardo, che ci lascia lo zampino“: un diffusissimo modo di dire, che sta ad indicare che se viene perpetrata un’azione negativa, prima o poi se ne dovranno affrontare le conseguenze. Questa espressione è ricollegabile ad un evento che avveniva frequentemente in passato: il lardo veniva affettato sul tagliere con la mezzaluna e poteva capitare che il gatto domestico, tentando di rubarne una fetta, rischiasse di farsi tagliare accidentalmente una zampetta.

“Per il rotto della cuffia“: viene detto in occasione di un qualcosa riuscita per un pelo. La “cuffia” in questione è il copricapo in maglie di metallo indossato dai cavalieri medievali, per proteggere la testa sotto l’elmo. Poteva capitare che, in battaglia, una lancia nemica trapassasse l’elmo e la vita del cavaliere era salva soltanto grazie alla cuffia che gli aveva protetto la testa.

Leggi anche–> Grammatica italiana, ecco i dieci errori più diffusi

“Piantare in asso“: il significato di questa espressione è assimilabile all’abbandonare qualcuno da un momento all’altro. La particolare origine di questo detto risale alla mitologia greca: Arianna, che con il suo filo aveva aiutato l’amato Teseo ad uscire dal labirinto del Minotauro, viene poi abbandonata dallo stesso Teseo sull‘isola di Nasso. “Rimanere in Nasso” o “piantare in Nasso” con il tempo si sarebbe trasformato in “piantare in asso”, facendo cadere la lettera n.

Leggi anche–> Ecco i dieci paesi in cui si tradisce di più al mondo e l’Italia…

“Per filo e per segno“: seguire un lavoro “per filo e per segno”, significa compierlo in maniera certosina e precisa. Il modo di dire viene dal lavoro dei “segantini”, ossia coloro che in passato segavano a mano tronchi d’albero, e degli imbianchini. Per entrambe le professioni, infatti, si usava inzuppare del filo nella vernice e lo si lasciava cadere in linea retta sulla parete o sul tronco da tagliare a mo’ di riga, per ottenere una linea dritta e precisa.