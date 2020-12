Messenger Down: problemi in Italia e in Europa, cosa sta succedendo

Nuovo Messenger Down: problemi in Italia e in Europa per l’app, ma anche per Facebook e Instagram, cosa sta succedendo.

Centinaia e centinaia di casi: problemi in tutta Europa per il nuovo Messenger Down in queste ore. Da questa mattina, la nota app di messaggeria istantanea legata a Facebook non funziona o funziona ‘a singhiozzi’. In questi minuti, sono decine e decine le segnalazioni di disservizi che arrivano al portale Downdetector.

Per l’ennesima volta il servizio di messaggeria legato al più importante social network presenta seri problemi. In questo momento non funziona, ma ci sono problemi anche legati a Facebook e Instagram. In quest’ultimo caso, problemi ci sono con le Stories e i messaggi in direct. Non si hanno motivazioni ufficiali.

Messenger Down: problemi anche a Facebook e Instagram, le segnalazioni

Oltre che su Downdetector, dove sono migliaia le segnalazioni, migliaia di persone si riversano su Twitter per capire cosa stia accadendo in Italia e in tutto il mondo. La problematica, a quanto pare, non sembra riguardare solo l’Italia, ma un po’ tutta Europa. Segnalazioni inoltre arrivano dal Giappone. Gli utenti, oltre a reclamare il malfunzionamento, si domandano anche il perché non vi siano delle giustificazioni ufficiali da parte del gruppo Facebook.

I problemi più evidenti riguardano come detto Facebook Messenger: il servizio di messaggeria non fa inviare messaggi oppure non li apre o va a singhiozzi. Non tutti riscontrano questo problema, sebbene sia evidente che questo rappresenti comunque un danno a molti. C’è infatti chi ad esempio usa la App di messaggeria legata al social network per tenersi in contatto per questioni lavorative. Altri la usano per comunicare con parenti e amici.