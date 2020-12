UeD, Maria De Filippi furiosa con Valentina: ha preso in giro la Redazione

Nella puntata andata in onda oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha perso le staffe e si è scagliata contro Valentina Dartavilla Lupi.

Maria De Filippi durante la puntata andata in onda oggi di “Uomini e Donne” ha avuto un lungo sfogo contro gli ex partecipanti del dating show che accusano il programma dopo la loro uscita di scena. In particolare, si è scagliata contro la dama Valentina Dartavilla Lupi.

Maria De Filippi non è solita perdere le staffe, ma oggi non ce l’ha fatta quando Valentina Dartavilla Lupi è stata smascherata da Maurizio. Il cavaliere ha annunciato di essere in possesso di alcuni messaggi che proverebbero la falsità della dama nei confronti della Redazione del programma. Mentre il cavaliere si è recato in camerino per prendere il suo telefono, Armando Incarnato si è scagliato sia contro Valentina che contro Aurora Tropea, accusandola di aver scritto sui social commenti negativi sulla Redazione. Le chat di Valentina sono state consegnate direttamente alla conduttrice e mostrano come la dama abbia chiesto a Costantino di evitare di rivelare quanto sia realmente successo tra loro.

Maria De Filippi arrabbiata con gli ex partecipanti del programma

Maria De Filippi, leggendo le chat, è stata chiara: “Io al tuo posto mi imbarazzerei“. Eppure Valentina si è mostrata sicura di sé, confermando le chat e ammettendo di aver avuto rapporti con Costantino. La dama ha così sia preso in giro Maurizio, che la Redazione del programma. Inoltre, la dama stava attendendo il ritorno di Nicola M. per uscire con lui dal programma.

La conduttrice non riesce a credere a nessuna parola della dama e le dà della bugiarda. Poi ha parlato degli ex cavalieri e delle ex dame che, una volta usciti dal programma, dicono cattiverie sulla redazione: “Ci sta che la redazione privilegi chi merita di stare in tv. Chi ha preso in giro la redazione viene allontanato più facilmente“. Secondo Maria De Filippi, quando alcuni tentano di rientrare nella trasmissione e ricevono un ‘no’ “partono le cattiverie“. Infine, si rivolge un’ultima volta a Valentina: “Hai mentito prima tante volte, cadi. Non diventi più credibile“.