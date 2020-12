Jacob Tremblay, chi è il bambino protagonista del film Wonder

By

Jacob Tremblay è il giovanissimo protagonista del film “Wonder” in onda questa sera alle 21,25 su Rai 1. Tutto quello che sappiamo sulla sua carriera e la sua vita.

Questa sera su Rai 1 in onda “Wonder“, il film che ha commosso l’America sulla forza della gentilezza che supera ogni pregiudizio. Il giovanissimo protagonista della pellicola, diretta da Stephen Chbosky, è il quattordicenne Jacob Tremblay che deve il suo successo proprio a questo film. Ma cosa sappiamo sulla sua carriera e sulla sua vita privata?

Jacob Tremblay, chi è e che cosa ha fatto

Jacob Tremblay è nato a Vancouver, in Canada, il 5 ottobre 2006 ed è figlio di un detective della polizia e di una casalinga. Le sue sorelle, entrambe attrici, hanno contribuito a trasmettere a Jacob la passione per il cinema e la recitazione. Il giovane Tremblay ha fatto il suo debutto nel 2013 nel film live action dei puffi “I Puffi 2″, recitando accanto a Neil Patrick Harris e nello stesso anno ha partecipato con piccoli ruoli in diverse serie televisive.

Il successo per Jacob è arrivato con due film in particolare, il dramma candidato a diversi premi Oscar, “Room“, la cui intepretazione del giovane attore è stata elogiata dalla critica internazionale, e il film del 2017, “Wonder“. Nella pellicola, Jacob intepreta Auggie, un bambino con una grave malformazione craniofacciale che lo rende vittima di forti pregiudizi e della paura di fare amicizia con altri bambini.

Il giovanissimo attore, arrivato al successo nonostante la tenera età, ha già ottenuto diverse nomination per le sue interpretazioni ed è anche salito sul palco degli Oscar per premiare un collega attore in una recente edizione della nottata più lunga di Hollywood.