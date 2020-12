Ilary Basi, veleno su Barbara D’Urso: ecco cosa ha detto

Ilary Blasi sfotte Barbara D’Urso in un video Instagram, facendo arrabbiare i fan della popolare conduttrice Mediaset.

I rapporti tra prime donne, si sa, non sono mai rose e fiori. Ilary Blasi ne ha appena dato una prova dal suo account Instagram, dove sul format Fashion or Trashion la Capitana commenta i look dei personaggi famosi con l’aiuto di alcuni esperti di moda e stile. Ebbene, nell’ultima puntata la signora Totti non ha lesinato critiche sugli outfit di Barbara D’Urso, lanciandole diverse frecciatine al vetriolo che hanno mandato su tutte le furie i fan della popolare conduttrice.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La stoccata di Ilary Blasi a Barbarella

Prima di puntare l’indice sulle mise di Barbara D’Urso, Ilary Blasi ha dichiarato ai suoi opinionisti con un sorriso sulle labbra: “Ragazzi, vi voglio senza filtri perché ne abbiamo già tanti in queste foto”. E già qui più d’uno ha colto un acidulo riferimento al presunto (ab)uso di filtri che Barbarella farebbe sui suoi social network. Poi è arrivata la stoccata: “Da lei non possiamo salvarci – ha aggiunto Ilary – perché invade tutti i giorni le nostre case con le sue trasmissioni”. Apriti cielo.

Leggi anche –> Ilary Blasi, fumo in casa e disastro totale, le immagini – VIDEO

Leggi anche –> Barbara d’Urso, l’ospite si sfoga a Pomeriggio5: “Di m***a”

Molti follower sono rimasti sorpresi da tanto improvviso livore, ma c’è anche chi ha fatto notare che che mentre Barbara d’Urso è onnipresente sul piccolo schermo, con ben tre programmi, Ilary Blasi è praticamente ferma da un anno, né ha impegni certi per il prossimo futuro. Invidia professionale, banale ripicca o cos’altro? In attesa di capire come reagirà la D’Urso a quest’ultimo attacco, il dibattito resta aperto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

EDS