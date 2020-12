Giorgia Boni è l’amatissima protagonista di Maggie & Bianca Fashion Friends, il programma di Rai Gulp più amato dalle teenager italiane.

Ha solo 21 anni ma Giorgia Boni è già amatissima dal suo pubblico di ragazzine e ragazzini che la segue su Rai Gulp. E’ la protagonista di Maggie & Bianca Fashion Friends e nel giro di poco tempo ha acquisito una popolarità stratosferica. Ma cosa sappiamo della giovane stella di Rai Gulp?

Giorgia Boni, chi è e cosa fa nella vita

Giorgia Boni è nata nel 1999, ha 21 anni ed ha iniziato la sua carriera come cantante. Con la passione per la musica e lo spettacolo fin da piccola, Giorgia ha preso lezioni di canto molto presto sviluppando subito tecnica e precisione.

La recitazione per Giorgia è arrivata in un secondo momento, ma anche in quel campo la giovane ha dimostrato talento e dedizione. Infatti, quando aveva appena 16 anni, ha partecipato al provino per il nuovo show di Rai Gulo “Maggie & Bianca Fashion Friends”. Con sua grande sorpresa e gioia, Giorgia ha scoperto di aver ottenuto il ruolo da protagonista. Ha così lasciato famiglia e amici e si è trasferita a Roma, per proseguire la sua carriera e inseguire i suoi sogni.

Il personaggio che Giorgia interpreta in “Maggie & Bianca Fashion Friends“, quello della scontrosa e acida Bianca, è molto diverso da com’è Giorgia effettivamente nella vita reale, come ha raccontato in diverse interviste. La giovane attrice, infatti, è invece dolce e timida, in comune con il suo personaggio ha solo la passione per la moda. Per intepretare Bianca al meglio, infatti, Giorgia si ispira e segue le principali fashion blogger italiane su instagram.

Dal suo profilo instagram, molto seguito (oltre 200 mila followers) in cui Giorgia condivide scatti che parlano si sè e della sua vita quotidiana, ermege l’amore per la sua famiglia e sua fratello, ma per ora non c’è traccia di un fidanzato o di una fidanzata.