Francesco Oppini ha scelto di uscire dal Grande Fratello Vip e non proseguire fino a febbraio 2021. Ma chi ha incontrato uscito dalla Casa?

Francesco Oppini, uno dei protagonisti della quinta stagione del “Grande Fratello Vip” ha ufficializzato venerdì scorso la sua decisione di abbandonare il reality, scegliendo di non proseguire fino a febbraio 2021, per dare priorità alla sua vita privata.

L’ex gieffino è già tornato alla sua vita di tutti i giorni, ma ha ricevuto un incontro inaspettato perché ad accoglierlo a casa non c’è stata la sua fidanzata Cristina Tomasini, bensì suo padre Franco Oppini. L’attore si è raccontato ad RTL 102.5, raccontando di aver abbracciato il figlio dopo non averlo visto da mesi: “Ho aspettato mio figlio, rispettando il coprifuoco, in albergo“. Francesco è uscito dalla Casa del “Grande Fratello Vip” nel corso della puntata del 4 dicembre ed ha salutato i suoi compagni di gioco, con i quali ha convissuto nel bunker di Cinecittà per tre mesi. Il telecronista ha giustificando il suo gesto affermando che: “Questa decisione è maturata da una ventina di giorni, non mi ha fatto dormire bene. E’ meglio adesso che lunedì, è una decisione atroce“.

Francesco Oppini, il vincitore morale della quinta edizione

Francesco Oppini è stato irremovibile, nonostante l’insistenza di Alfonso Signorini e non ha cambiato la sua idea, rifiutando di passare un ultimo weekend con gli altri concorrenti. L’eliminazione del telecronista ha fatto cadere nello sconforto Tommaso Zorzi. Oppini non ha ancora riabbracciato la fidanzata Cristina Tomasini, come ha detto suo padre: “Appena mi ha visto, dopo la puntata del Grande Fratello Vip, non credeva ai suoi occhi. Sono scoppiato a piangere“.

Franco Oppini ha fatto sapere che con il figlio condivide un rapporto speciale e secondo il 70enne il telecronista è uno dei vincitori morali della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“. L’attore si è poi espresso sull’amicizia nata con Tommaso Zorzi: “L’amicizia tra Francesco e Tommaso mi ricorda il rapporto con i Gatti di vicolo Miracoli. Un rapporto che va avanti da anni, dai tempi del liceo. Io ero nel banco con Somalia“.