Emma Marrone, il messaggio di addio: “Le cose belle finiscono” – FOTO

Da parte di Emma Marrone giunge un post che sancisce la fine di un qualcosa di molto significativo e profondo per lei. Che belle parole.

Giunge al termine la bella avventura – come lei stessa la definisce – di Emma Marrone a ‘X-Factor‘ edizione 2020. La cantante nata a Firenze da genitori originari del Salento parla di quella che ricorderà come una bella avventura. “Una esperienza unica sotto tanti punti di vista”. Ed alle sue parole cariche di entusiasmo e già anche di nostalgia accompagna anche una immagine scattata in un momento privato.

Lei si mostra con i capelli un pò alla rinfusa, “senza filtri e con la mashera per gli occhi gonfi”. Qui Emma Marrone ringrazia tutti coloro che hanno lavorato per fare si che ‘X-Factor’ andasse in onda, in un momento che la stessa cantante ricorda essere molto difficile. Lo scatto di Emma è davvero emblematico e racconta tutta la passione e la voglia che lei ha messo nel rivestire i panni della giurata.

Emma Marrone, X-Factor giunge al termine: il suo bel messaggio

Ogni cosa che fa, lei la fa con il cuore e con energia. Anche a costo di rimetterci la salute, com’era stato qualche anno fa in occasione del suo tour. Ed a 15 mesi circa dalla delicata operazione chirurgica alla quale si sottopose, la 36enne autrice di tante hit di successo finalmente ha ricominciato a vivere con grande entusiasmo.

E sempre con il sostengo dei suoi tantissimi ammiratori. Intanto lei ha difeso a spada tratta Blue Phelix, il suo ‘protetto’ a ‘X-Factor’, fatto bersaglio di deprecabili insulti omofobi dai soliti leoni da tastiera.