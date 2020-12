Donna investita, era in bici: travolta da mezzo dei Vigili del Fuoco

Una camionetta dei Vigili del Fuoco travolge una donna investita mentre passeggiava sulla sua bicicletta. È tragedia improvvisa.

Una donna investita da un veicolo dei Vigili del Fuoco in transito in quel momento ha perso la vita nella giornata di mercoledì 9 dicembre 2020. Erano circa le 17:30 quando, in una zona centrale di Pesaro, una 56enne che si trovava in bici è finita con l’essere travolta dal mezzo dei pompieri.

L’incidente ha visto la donna investita morire sul colpo. Da quanto risulta, la camionetta del 115 era appena partita dal locale comando provinciale dei Vigili del Fuoco, distante appena un centinaio di metri dal luogo dove è accaduta la tragedia. Subito gli stessi occupanti del veicolo hanno avvisato i soccorsi, che sono giunti unitamente agli agenti della polizia locale.

Donna investita, l’incidente di pomeriggio a Pesaro

La donna investita era una cittadina moldava che sembra lavorasse come badante e che si trovava in Italia da diverso tempo. Purtroppo il personale medico del 118 l’ha trovata già priva di vita. I pompieri a bordo hanno affermato che non stavano rispondendo ad una chiamata di emergenza. La loro meta era invece una officina meccanica per sottoporre la loro camionetta ad un controllo di routine.

Subito dopo l’incidente, le forze dell’ordine hanno chiuso la strada dove è accaduto il tutto, via Buccari. Ed immediatamente dopo hanno cominciato a svolgere i rilievi del caso. Costernazione e dolore hanno espresso gli stessi Vigili del Fuoco di Pesaro in un comunicato rilasciato qualche ora dopo la drammatica vicenda.