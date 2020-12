Cecilia Cantarano, chi è l’influencer con 2 milioni di followers su Tik Tok

Cecilia Cantarano ha 20 anni e 2,5 milioni di followers su Tik Tok. Cosa sappiamo sulla giovane e bellissima influencer?

La 20enne Cecilia Cantarano è una vera e propria star sul popolare social network Tik Tok, dove è arrivata a oltre 2 milioni di followers che ogni giorno guardano i suoi video comici e di intrattenimento. Anche i numeri di instagram non scherzano: oltre 1 milione di seguaci. Cosa sappiamo di più sull’influencer di Roma?

Cecilia Cantarano, chi è e cosa fa

Cecilia Cantarano è nata a Roma, nel 2000 e oggi ha 20 anni. Due anni fa, nel 2018 ha aperto il suo profilo sull’allora giovane social network Tik Tok, la cui popolarità è esplosa solo recentemente. Inizialmente pubblicava video di lip sync, come la maggior parte degli utenti di Tik Tok fa tuttora, per poi passare a contenuti più personali, comici e umoristici.

Cecilia ha frequentato e si è diplomata al Liceo Artistico e ha sempre avuto una grande passione per il mondo dello spettacolo, in particolare per il canto e la recitazione. Sicuramente la piattaforma di Tik Tok è stato per lei un utile trampolino per farsi conoscere: infatti ha già collaborato con RTL 102.5, che l’ha chiamata a commentare il Festival di Sanremo.

L’influencer inoltre non ha mai abbandonato la sua passione per il canto, infatti ha pubblicato due singoli disponibili su Youtube: “Sagapò” e “Effetto blur“. Entrambi i brani hanno raggiunto milioni di visualizzazioni e likes in brevissimo tempo, dimostrando quanto amore hanno i fan per Cecilia.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal profilo instagram di Cecilia, si sa che ha un fidanzato che si chiama Andrea. Tuttavia non si hanno notizie in più riguardo la sua sfera intima, che preferisce mantenere lontano dai riflettori.