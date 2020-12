Belen Rodriguez Spinalbese, lei non si trattiene: parole fortissime – FOTO

La coppia Belen Rodriguez Spinalbese viaggia sospinta dalla passione. L’argentina non lo nasconde certo e mostra scatto e dedica speciali.

In mattinata era emersa una voce che voleva Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese reduci da una discussione avuta per le strade di Roma. Una situazione di nervosismo alla quale si era aggiunto il fastidio per essere tallonati dai paparazzi. E per questa cosa, la 36enne sudamericana aveva anche fermato dei carabinieri di passaggio allo scopo di farsi assistere. Circostanza prontamente documentata dal settimanale ‘Oggi’. Ma ecco che adesso arriva un post molto significativo da parte della stessa Belen. E che la dice lunga su come stiano andando le cose con il suo giovane fidanzato.

Leggi anche –> Belen Rodriguez, lite in strada con Spinalbese: lei chiama i carabinieri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Tra i due vige una differenza di età di circa 10 anni. Il parrucchiere attivo a Milano da tempo è riuscito a fare breccia nel cuore di lei dopo la delusione per essere stata lasciata da Stefano De Martino. Dopo qualche flirt estivo, l’argentina è riuscita a trovare di nuovo la tanto desiderata stabilità. Ed ecco che ora, sul suo profilo social seguito da quasi 10 milioni di persone, Belen si lascia andare ad una tenera dedica. La Rodriguez indica Spinalbese come “Mi alma entera”, ovvero “Tutta la mia anima”.

Leggi anche –> Paolo Bonolis, il presentatore cambia lavoro: “Niente tv”

Belen Rodriguez Spinalbese, la coppia perfetta? Non secondo alcuni utenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Entrambi stanno benissimo insieme, sono bellissimi e molto teneri. Ma se i complimenti da parte dei followers non mancano, non da meno sono anche le critiche di alcuni utenti. C’è chi scrive a Belen di vederla cambiare uomini con la stessa frequenza con cui cambia le mutande. Chi che già ha assistito alla stessa scena ma con altri partners. E chi ancora che fa così con tutti.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Emma Marrone, il messaggio di addio: “Le cose belle finiscono” – FOTO

Di certo Belen non darà ascolto a queste critiche e seguirà solo quelli che sono i suoi desideri. Dopo l’importante relazione con De Martino, la 36enne showgirl era in cerca di stabilità. E adesso, con Spinalbese, sembra proprio averla trovata.