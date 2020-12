Belen Rodriguez, lite in strada con Spinalbese: lei chiama i carabinieri

C’è della maretta tra Belen Rodriguez ed il fidanzato Antonino Spinalbese. Accade tutto quanto nel corso di una passeggiata per le strade di Roma. E non mancano anche i soliti paparazzi in agguato.

Un litigio tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese ha attirato l’attenzione dei paparazzi. Il tutto è accaduto in pieno centro a Roma, di pomeriggio. La 35enne showgirl argentina, di casa in Italia dall’ormai lontano 2006, aveva capito che i fotografi a caccia di scoop sul suo conto erano in agguato. Allora ha prontamente richiesto i servigi di tre carabinieri che stavano transitando per strada da quelle parti.

Nel mentre però si intuiva che tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese, che era con lei, qualcosa che non andava ci fosse. Il settimanale ‘Oggi’ infatti riferisce di un clima pesante a quel tavolino. Con tutta probabilità da ricondurre a qualche normale screzio come tanti ne avvengono in tutto il mondo ogni giorno. Il fatto che ci fossero i paparazzi pronti ad approfittarne ha evidentemente indisposto la sudamericana. ‘Oggi’ fa sapere che i militari hanno provveduto a stilare un verbale, poi lei ed il suo fidanzato sono tornati in tutta calma all’hotel della Capitale dove risiedevano.

Belen Rodriguez, con Antonino Spinalbese va tutto a meraviglia

La Rodriguez fa coppia fissa con Spinalbese da quest’anno. I due si sono fidanzati nel corso della scorsa estate, uscendo allo scoperto dopo poco tempo e proprio grazie alle incursioni dei paparazzi. Non ci è voluto molto poi per vederli l’uno al fianco dell’altra anche sui rispettivi profili Instagram.

Una cosa che ha suscitato l’entusiasmo degli ammiratori, precedentemente delusi come la stessa Belen alla notizia della seconda avvenuta separazione da Stefano De Martino. Presto lei ha saputo dimenticare il ballerino e conduttore televisivo di Torre Annunziata. E la sua vita è tornata a colorarsi delle tinte dell’amore.