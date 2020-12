Barbara d’Urso, l’ospite si sfoga a Pomeriggio5: “Di m***a”

Ancora uno sfogo in diretta su Pomeriggio5 con Barbara D’Urso che ha dovuto riprendere immediatamente l’ospite: cos’è successo?

Ancora novità durante la trasmissione di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5, con lo sfogo in diretta dell’ospite. Durante il collegamento con alcuni rappresentati del comune in provincia di Napoli, Giugliano, c’è stata una critica feroce con una parolaccia uscita incredibilmente dalla bocca di una signora. Circa duecento persone, a causa di una voragine in strada, sono rimaste isolate dopo il forte maltempo che si è abbattuto sul territorio campano.

Barbara d’Urso, la sua pronta risposta

Dalla provincia di Napoli i cittadini si sono lasciati andare con numerosi sfoghi in collegamento in diretta: “Mio nipote è bloccato in casa e mi chiede se posso andare a prenderlo con l’elicottero”. Poi è arrivata la critica in diretta di un altro abitante di Giugliano che ha criticato aspramente anche i rappresentanti di Governo: “Governatori di mer***”.

La stessa conduttrice ha subito riportato la calma riprendendo immediatamente la signora. Infine, ha svelato: “Capisco il loro stato d’animo, non giustifico. Ma vi posso dire: non vi lasceremo soli”.