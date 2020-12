Arisa, ad Amici rivelano in diretta chi è il nuovo fidanzato: lei è furiosa

Rivelazioni importanti per quanto riguarda la vita privata della cantante Arisa, giudice ad Amici: furiosa dopo la curiosità

Discussione accesa inizialmente durante le registrazioni di Amici sulla cantante di Letizia, che al momento è l’allieva di Arisa: così le due professoresse, tra cui anche Anna Pettinelli hanno parlato in maniera animata. La stessa cantante, poi, ha rivelato come prima delle registrazioni Rudy Zerbi le abbia regalato un cuore e subito quest’ultimo ha tenuto precisare: “No no no, attenzione… Mi ha regalato un cuore? Sei fidanzata!”. Così lo stesso Zerbi ha raccontato di come ci fosse un cuore nel sui camerino che le piaceva molto: così gliel’ha regalato dicendole prendilo pure. Poi ha aggiunto: “No perché hai un fidanzato, poi mi viene a rigare la macchina”.

Leggi anche —> Si scaglia contro X-Factor, e tira in ballo Maria De Filippi

Leggi anche —> Lascia tutti a bocca aperta su Instagram: “Mi viene da piangere”

Arisa, la verità sul suo fidanzato

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dopo le numerose volte che l’ha detto, Arisa un po’ stizzita ha dichiarato: “Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente. Aspetta un attimo. Non dire le cose mie”. Zerbi, poi, ha chiesto scusa alla cantante. Al momento non si conosce l’identità della sua nuova fiamma, forse perché i due si stanno conoscendo da poco e non c’è nulla di ufficiale. Proprio per questo motivo la cantante ad Amici si è arrabbiata con Zerbi.