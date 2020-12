By

Amici, Rudy contro Arianna: la cantante compie una drastica scelta. Il futuro della giovane all’interno della trasmissione potrebbe cambiare definitivamente. Ecco cosa è successo.





Zerby ha deciso, per la seconda volta, di sospendere il giudizio sulla sua allieva. Per questo Arianna ha scelto di cambiare la propria strada e di intraprendere un nuovo percorso all’interno del seguitissimo talent show di Canale 5.

Amici, Zerbi sospende ancora il giudizio su Arianna: la cantante compie una drastica scelta

Sono circa due settimane che la cantante di Amici, Arianna Gianfelici, è messa sotto la lente di ingrandimento del giudizio del suo maestro Rudy Zerbi. Quest’ultimo ha stabilito, nell’ultima puntata del sabato pomeriggio, come era avvenuto anche nella settimana precedente, di sospendere ancora una volta il giudizio sulla sua allieva. Questa volta però la decisione di Arianna ha cambiato drasticamente il corso delle cose.

Zerbi, durante queste settimane, ha cercato di punire in qualche modo l’atteggiamento della cantante, che non sarebbe sembrato al suo maestro troppo centrato e attento sul lavoro quotidiano. E’ stato proprio Rudy a volere Arianna all’interno del programma, eppure i loro rapporto non è proseguito nel migliore dei modi. Spiazzando tutti infatti, Arianna ha deciso di abbandonare il proprio maestro e divenire un’allieva di Arisa.

Arisa, nel corso delle ultime puntate, ha mostrato al contrario di essere colpita positivamente dal talento della cantante. L’atteggiamento manifestato nei suoi confronti è sembrato infatti più benevolo di quello assunto da Rudy. Evidentemente Arianna ha sentito con Arisa da subito un’intesa che potrebbe portare nuovo nutrimento anche al proprio percorso artistico. Per altro in questo modo, ovvero divenendo un’allieva di Arisa, la giovane cantante ha aggirato la possibilità ventilata da Rudy di essere definitivamente espulsa dalla scuola di Amici. Vedremo, nel corso della puntata di sabato pomeriggio, come si evolverà la situazione tra i due e se i rapporti tra Rudy e Arianna diverranno da ora inevitabilmente ancora più tesi e complicati di prima.