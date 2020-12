Amanda Knox furiosa per la scarcerazione di Rudy Guede: “Tutta colpa sua”

Amanda Knox ha annunciato su Instagram la sua intenzione di parlare dell’omicidio di Meredith Kercher e della scarcerazione di Guede.

L’omicidio della Kercher è stato uno dei casi più discussi non solo in Italia, ma anche fuori dai suoi confini nazionali. Il fatto è accaduto il primo novembre del 2007. Tra i tre sospettati, Rudy Guede è stato l’unico condannato per l’omicidio della studentessa londinese.

Amanda Knox e Raffaele Sollecito sono stati poi assolti e scarcerati dalla Corte d’Assise d’Appello per non aver commesso il fatto. I due furono condannati nuovamente in appello dopo che la Cassazione aveva annullato la sentenza assolutoria. L’assoluzione è infine sancita dalla Suprema Corte a causa della mancanza di prove nei loro confronti e di molti errori giudiziari nelle indagini.

Amanda Knox: parole di fuoco contro Rudy Guede

Dopo 13 anni di detenzione, Rudy Guede ha ottenuto l’affidamento ai servizi sociali. L’uomo ha svolto un percorso di reinserimento molto avanzato: “Oggi non stiamo più parlando della solita storia del detenuto modello, che si è laureato, che ha lavorato sempre con impegno presso l’infermeria del carcere o presso il nostro Centro studi (circostanze che comunque hanno avuto la loro importanza)…ormai stiamo parlando di un ragazzo che durante i mesi del lockdown è stato e tutt’oggi è al servizio dei più fragili della città come volontario della Caritas diventando una autentica risorsa della nostra comunità”. Sono queste le parole usate da Claudio Mariani del centro studi Criminologici di Viterbo e impegnato con il Gavac.

Nonostante questo percorso di reinserimento sociale, la Knox continua a nutrire forti dubbi e risentimento nei suoi confronti. La donna si è lanciata in dichiarazioni molto pensati verso l’uomo nel suo podcast Labyrinth (qui il link). La donna e anche sua madre hanno ancora molto rancore dell’ivoriano dato che, in base alle loro dichiarazioni, avrebbe sempre puntato il dito contro l’americana.

La stessa Knox si dice combattuta riguardo a cosa prova dato che una parte di lei è ancora molto arrabbiata, mentre un’altra sta cercando di vederlo come persona che ha superato un percorso riabilitativo.

Nei 20 minuti di podcast è chiaro che l’americana sia estremamente arrabbiata per il fatto di essere diventata, volente o no, il volto dell’omicidio della Kercher. Non sopporta che Guede sia quasi sconosciuto e che non sia associato facilmente a questo crimine nonostante sia stato in prigione. A ciò si aggiunge il fatto che, sempre in base alle sue dichiarazioni, l’ivoriano non si sarebbe mai preso la colpa delle sue azioni. A questo punto non rimane altro che aspettare per vedere se la donna rilascerà altre dichiarazioni.