Vaccino Covid, primi effetti collaterali: “Chi ha allergie non lo faccia”

Il vaccino Covid sviluppato da Pfizer-Biontech ha mostrato qualche sporadico caso di reazioni allergiche. Il consiglio cautelativo da seguire.

È ufficialmente partita la distribuzione del vaccino Covid in Gran Bretagna. E già sono emersi alcuni effetti collaterali. Per questo motivo la Mhra – Autorità Nazionale di Controllo sui Farmaci – importante ente sanitario del Regno Unito, ha consigliato a tutti coloro che sono affetti da reazioni allergiche importanti ad evitare di sottoporsi a vaccinazione.

In due di questi casi infatti sono emerse ulteriori reazioni. Sono in centinaia gli individui che hanno scelto di farsi proteggere dal vaccino Covid, ma per l’appunto, due soggetti hanno dovuto fare i conti con degli imprevisti. Ad ogni modo questo non pregiudicherà in alcun modo lo svolgimento della campagna. E le indicazioni dell’MHRA giungono a scopo puramente cautelativo. I due individui si stanno comunque riprendendo.

Vaccino Covid, la nota di Pfizer: “Stiamo lavorando per azzerare gli imprevisti”

Il vaccino in questione è quello sviluppato da Pfizer-Biontech. Proprio da Pfizer è giunta una comunicazione ufficiale in merito, da parte di un suo portavoce. “Il vaccino Covid BNT162b2 è destinatario di un avviso della MHRA in merito a due segnalazioni di impreviste reazioni allergiche dopo la sua somministrazione. La MHRA ha diffuso una guida temporanea al Sistema Nazionale Sanitario britannico. La nostra azienda e Biontech stanno collaborando con MHRA per approfondire la cosa”.

Il portavoce di Pfizer sottolinea come non ci siano state complicazioni nella fase 3 che si è conclusa con l’ottenimento del prototipi di tutti i permessi necessari per potere ricevere una realizzazione definitiva. I test si erano svolti su più di 44mila soggetti sottoposti ad osservazioni approfondite. Di questi, oltre 42mila hanno avuto una vaccinazione doppia.