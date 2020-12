L’assenza di Daniela Di Napoli dallo studio di Uomini e Donne comincia a farsi sentire. Ma la dama non ne vuole più sapere.

Daniela Di Napoli è tra i volti nuovi delle dame di Uomini e Donne ma il suo percorso per quanto breve, pare stia già per volgere al termine. La sua assenza negli studi di Canale 5 ha cominciato a farsi sentire già da qualche puntata: da quando la trasmissione ha ripreso dopo lo stop per il Covid, infatti, Daniela non si è più vista. Ma cosa è successo?

Daniela non tornerà più a Uomini e Donne?

In una lunga intervista a Solo Gossip, l’ormai ex dama ha raccontato di aver voluto partecipare a Uomini e Donne per mettersi in gioco e tentare di trovare l’anima gemella. Sono stati ben tre i cavalieri con cui Daniela ha tentato di costruire qualcosa di buono: prima Simone, ma non è andata bene. Anche le conoscenze con Saul e Riccardo hanno avuto poi, purtroppo, lo stesso esito.

Alla domanda sul motivo della sua assenza a Uomini e Donne, Daniela ha risposto di “non essere stata richiamata”. Il che potrebbe suonare come un’allusione a screzi o problemi con la redazione del programma di Maria De Filippi. In realtà la situazione è ben altra e i motivi risalgono ad una conoscenza a riflettori spenti…

Daniela, infatti, ha saputo dalla redazione che un ragazzo era interessato a corteggiarla ma non era stato possibile invitarlo negli studi di Canale 5. A quel punto, il corteggiatore ha iniziato a mandare messaggi agli autori del programma fino a presentarsi davanti ai cancelli degli studi dove vengono registrate le puntate.

La dama, allora, incitata dalla redazione stessa, lo ha incontrato e conosciuti proprio dietro i cancelli di UeD e pare sia sbocciato l’amore! Queste le parole di Daniela sul fatto: “Alla fine, quando mi hanno detto che dovevo uscire, sono rimasta contenta. Perché quello che avevo dentro, non mi appassionava così tanto come mi appassionava lui. Perché verso questo ragazzo provavo un interesse anche solo nel messaggiarci. Anche la redazione mi ha detto di non precludermi la possibilità di conoscerlo e ci ho provato”.

Nonostante la storia con questo misterioso ragazzo sia finita dopo una settimana, Daniela è restia a tornare a Uomini e Donne perché “si sentirebbe fuori luogo” perché ancora provata dalla particolare esperienza avuta fuori dagli studi.