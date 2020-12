Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 9 dicembre

Uomini e Donne ritorna con il consueto appuntamento settimanale. Scopriamo che cosa succederà in questa puntata.

Dopo la pausa per il ponte dell’Immacolata, il reality torna in programmazione al solito orario. Alle 14.45 tenetevi pronti a collegarvi su Canale 5.

Nell’episodio di oggi non mancheranno sorprese e colpi di scena. Il Trono Over saprà tenere incollati i telespettatori allo schermo. Vediamo che cosa succederà.

Uomini e Donne: una puntata intensa

Gemma Galgani tornerà a far parlare di sé. Il suo racconto si basa tutto su un disguido avvenuto con il cavaliere. La donna avrebbe invitato l’uomo a mangiare una pizza a casa sua, ma l’invito è stato frainteso e i due sarebbero usciti fuori a cena. Intanto, anche Valentina Dartavilla Lupi avrà da raccontare qualcosa su Maurizio.

In base a quanto dice la donna, l’uomo le avrebbe confidato di non essere attratto fisicamente dalla Galgani. La dose verrà rincarata dicendo che la frequentazione tra i due sarebbe continuata su suggerimento della redazione. E’ chiaro che gli animi si accenderanno e che sullo studio si abbatterà una violenta tempesta di insulti. La ruota però girerà e anche la Dartavilla Lupi sarà colpita da alcune voci sul suo conto.

Queste si riferiranno in particolare ad alcuni screen shot in cui chiede a Costantino di non rivelare i loro trascorsi. La donna sarà interessata anche da un altro gossip: se Nicola non avesse avuto il Covid, sarebbe uscita con lui. A causa della sua assenza, la donna si è dedicata a Maurizio senza però fare sul serio.

Un’ultima anticipazione riguarda proprio la reazione che avrà la Dartavilla Lupi. Sappiamo che ci sarà qualcosa di eclatante, ma non siamo a conoscenza se lascerà effettivamente il Trono Over. Lo scopriremo solo guardano l’episodio di oggi.