Una Vita: trama e anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 9 Dicembre

Una nuova puntata di Una Vita è pronta a tenere tutti i telespettatori con il fiato sospeso. Che cosa succederà durante il prossimo episodio?

Un nuovo episodio di Una Vita è pronto a tenere tutti i telespettatori incollati allo schermo del televisore. Che cosa accadrà durante la puntata di oggi? La trama della telenovelas sta attirando sempre più spettatori, ed è coinvolgente più che mai. Cosa avranno dunque in serbo per noi oggi gli attori tanto amati? Scopriamo insieme qualche succosa anticipazione di oggi, mercoledì 9 Dicembre 2020.

Le indagini di Mauro e Felipe saranno in primo piano durante la puntata di oggi. Mauro si incontrerà faccia a faccia con Andarde, e deciderà di affrontarlo a testa alta. Improvvisandosi come suo amico, gli parlerà direttamente del traffico di donne, facendogli intuire di conoscere tutta la verità. L’uomo però non prenderà bene l’affronto, e, offeso, negherà tutto. L’intenzione dei due amici è soltanto quella di sfruttare Cesar per far sì che il presunto criminale li aiuti a ritrovare la bella Marcia.

Mauro ha promesso a Felipe di aiutarlo con le indagini al fine di ritrovare Marcia. Le cose non stanno però andando secondo i piani, e l’impresa si sta rivelando più complicata del previsto. Cesar Andarde è l’uomo che rappresenta per i due l’unica pista possibile, ed è molto probabilmente coinvolto nel traffico di donne. Riusciranno i due a cavare qualche informazione dal presunto criminale?

Una Vita, anticipazioni di oggi: Mauro riesce a salvare il piano

Nella puntata precedente di Una Vita, Felipe, incauto, si è rivolto ad una prostituta per riuscire ad avvicinarsi a Cesar Andarde. La donna è però improvvisamente piombata nella sua abitazione, rischiando di far saltare la copertura all’avvocato. Secondo le anticipazioni, Mauro riuscirà però a salvare in corner la situazione. Quale sarà il suo prezioso asso nella manica? Sono tutti curiosi di scoprirlo durante il prossimo episodio di na delle telenovelas più seguite di sempre.