Tommaso Zorzi, chi è la mamma Armanda Frassinetti: età e lavoro

L’abbiamo vista ieri al Grande Fratello VIP con un video sorpresa per suo figlio. Ma chi è la mamma di Tommaso Zorzi, Armanda Frassinetti?

Armanda Frassinetti, questo il nome della bellissima mamma di Tommaso Zorzi che durante la puntata di ieri del Grande Fratello VIP ha fatto una sorpresa al figlio con un video che ha fatto piangere tutti. Dopo la confessione dell’amore non corrisposto per Francesco Oppini, dopo l’uscita di quest’ultimo dal GF, a Tommaso serviva proprio un po’ di conforto, e chi meglio della mamma può allievare un cuore spezzato?

Armanda Frassinetti, chi è la mamma di Tommaso Zorzi

Armanda Frassinetti, che si è già conquistata l’amore degli spettatori del Grande Fratello VIP che l’hanno riempita di complimenti su twitter, vive a Pescara e lavora come dietologa presso l’Unità Operativa Igiene, alimenti, e nutrizione dell’Asl di Milano. Nel capoluogo lombardo, Armanda ha anche lavorato per il consolato USA.

L’elegantissima signora Frassinetti ha avuto Tommaso e sua sorella Gaia dall’ex marito Lorenzo Zorzi, amministratore delegato di alcune aziende di comunicazione. Con il padre il 25enne Tommaso sembra non avere un buon rapporto, come ha più volte raccontato anche all’interno della Casa del GF VIP. “Io non ho un papà, è l’ultima persona che chiamerei, penso che lui abbia messo in ordine le sue priorità ed io non sono tra quelle” aveva infatti detto l’influencer. Invece la sintonia tra Zorzi e la madre è evidente. Tutti se ne sono accorti e tutti hanno amato la signora Frassinetti.

La gradita sorpresa che Armanda ha fatto a Tommaso nella puntata di ieri è stata emozionante non solo per madre e figlio, ma anche per tutti i telespettatori. “Sei riuscito ad abbattere pregiudizi e tabù mostrandoti quello che sei realmente, con le fragilità e le tue debolezze. Vorrei farti capire che sei una persona speciale, hai la capacità di arrivare al cuore delle persone. Io non intendo dei giovani ma di tutte le età, uomini e donne. Ho visto i rapporti che hai cercato in questa casa. Ti posso dire che questi rappresentano una ricchezza ed una fortuna. Queste cose ti caricano di un’energia incredibile. Guarda avanti, forte di questa carica, continua a spenderti senza condizionamenti. Sii te stesso. Costruisci dei rapporti all’interno della casa” queste le dolcissime parole di Armanda per Zorzi, ancora distrutto per Oppini.