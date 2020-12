Test visivo: quante persone vedete nell’immagine?

Questo semplice test visivo, permette di capire qualcosa sulla vostra personalità: quante persone vedete nell’immagine?

Gli appassionati di illusioni ottiche e di test visivi, sanno già che queste immagini offrono a chi si mette in gioco la possibilità di scoprire qualcosa in più su sé stessi. Chiaramente si tratta di un semplice gioco e dunque il risultato derivante dalla vostra risposta non è da considerare come una prova scientifica o una diagnosi psicologica. Qualora siate alla ricerca di soluzioni riguardanti la vostra vita emotiva o il vostro modo di affrontare la quotidianità, un percorso psicoterapico è l’unica strada da percorrere.

Il discorso sulla validità dei risultati vale ancora di più oggi. Sebbene il test proposto sia sempre basato sulla proiezione e dunque su ciò che cattura in un primo momento la nostra attenzione, i risultati di oggi puntano ad indicarvi cosa potrebbe succedervi nella vita prossimamente. Non abbiamo dunque un profilo della personalità come negli esempi precedenti.

Test visivo: quante persone vedete?

Come fate a scoprire cosa vi attende nel futuro prossimo? Semplicissimo, guardate l’immagine e cercate di capire quante e quali figure riuscite a scorgere. Qui sotto trovate la soluzione al gioco.

Una figura nera

Se la prima cosa che vi ha attratto è la figura nera di un uomo che si trova sulla parte sinistra dell’immagine, significa che presto vi congiungerete con una persona che amate da tempo o che imparerete ad amare. La persona in questione, infatti, può essere una persona che conoscete già o qualcuno il cui incontro sconvolgerà totalmente la vostra vita sentimentale. L’amore che ne nascerà sanerà molte delle ferite che avete subito in passato.

Una figura bianca rovesciata

Se l’unica figura che vedete è quella bianca rovesciata, può voler dire che presto riceverete dei segnali incoraggianti sotto ogni punto di vista. Siete da tempo in cerca di una stabilità sentimentale e professionale e presto potrete ricevere delle notizie incoraggianti in tal senso.

Entrambe le figure

Se vedete entrambe le sagome, significa che presto ricevere una sorta di rivelazione, qualcosa che vi farà comprendere il vostro scopo nella vita. Tutti abbiamo in questo mondo una missione, ma non sempre è semplice scoprire di cosa si tratta. Nuove opportunità lavorative, l’incontro di nuove persone e la possibilità di nuovi progetti vi renderanno il prossimo periodo entusiasmante e vi permetteranno di essere felice.