Terribile lutto per Carolyn Smith, addio alla sua più grande amica

Lutto in famiglia per Carolyn Smith, è morta una delle sue più grandi amiche: addio a Gabriella.

Il pubblico italiano la conosce sopratutto per essere la coreografa di Ballando con le Stelle, programma per il quale è anche presidente di giuria da molto tempo. Stiamo parlando di Carolyn Smith, oggi ospite alla trasmissione di Rai 1 condotta da Serena Bortone, “Oggi è un altro giorno”. Nelle ultime ore la coreografa è stata costretta a dire addio ad un’altra grande donna e amica, che aveva conosciuto proprio grazie al mondo della televisione.

Lutto per Carolyn Smith, addio a Gabriella

Stiamo parlando di Gabriella, che ospite lo scorso 4 ottobre ospite di Francesca Fialdini a “Da noi… a ruota libera” aveva raccontato la sua storia di vita, carica di forza e di coraggio. Una storia che, però, si è conclusa troppo presto e nel peggiore dei modi: la donna è morta di cancro, malattia contro la quale stava combattendo da moltissimo tempo.

Anche Carolyn Smith sta combattendo contro il cancro, e sembra star vincendo la durissima battaglia. A Gabriella ha dedicato un ricordo davvero speciale: “Dal momento in cui ci siamo conosciute, è nata un intesa tra di noi, come se fosse ti conoscessi da anni. Mi sei entrata nel cuore come un missile piena di energia e vita. Come dicono in inglese ‘like two peas in a pod’, tale e quale”.

La coreografa ha spiegato di aver saputo della morte di Gabriella da suo figlio Alessandro. Anche lui ha pubblicato un messaggio pieno d’amore in ricordo della donna: “Evidentemente avevi da fare da altre parti mia dolce mammina. Sono sicuro che ovunque sarai porterai gioia e forza a tutte le anime che saranno al tuo fianco… Come facevi qui con noi. È incredibile come la vita possa cambiare così drasticamente. Ci lasci un grande insegnamento ma anche un grande vuoto. E sono sicuro che che ci proteggerai come hai sempre fatto, anche da lassù”.