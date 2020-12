UeD, il cavaliere Stefano lancia la bomba su Sofia di Temptation Island

Il cavaliere di Uomini e Donne Stefano Torrese ha sganciato la bomba su Sofia Calesso, ex partecipante di Temptation Island.

L’ex cavaliere di “Uomini e Donne” Stefano Torrese ha scelto di sganciare una bomba su un altro volto noto del piccolo schermo, l’ex partecipante di “Temptation Island” Sofia Calesso. Ricordiamo che la 30enne ha preso parte al reality insieme al fidanzato Alessandro Medici, con cui ha una relazione da più di quattro anni.

Sofia Calesso e Alessandro Medici hanno avuto diversi problemi all’interno del reality ma, durante il falò di confronto, per loro c’è stato il lieto fine. Quando però è arrivato il momento di scoprire come stessero le coppie ad un mese dall’uscita da “Temptation Island“, Sofia e Alessandro hanno fatto sapere di essersi nuovamente separati. La famiglia dell’uomo, infatti, non aveva una bella opinione della ragazza. Per i due, però, c’è stato un altro colpo di scena in quanto recentemente sono tornati insieme, ritrovando la serenità. Sui social condividono spesso delle foto insieme, dove si mostrano sorridenti e felici.

Stefano Torrese sgancia la bomba: “Ho le chat di Sofia”

L’ex cavaliere del Trono Over di “Uomini e Donne“, Stefano Torrese, ha ammesso di conoscere Sofia Calesso, la quale l’avrebbe contattato più volte chiedendogli di incontrarsi. Dal racconto di Stefano sembra che la ex partecipante di “Temptation Island” si dichiarasse single. “Il suo percorso a Temptation è tutta una recita, ma a me non importa. Quello che mi ha dato fastidio è che insisteva per vedermi, prendendomi in giro senza ritegno“, ha rivelato.

Stefano Torrese si riferisce al periodo precedente alla partecipazione di Sofia e Alessandro a “Temptation Island“, quando dice che: “Mi scriveva di tutto e di più, ci siamo anche visti un paio di volte“. L’ex cavaliere ha ribadito di non essere a conoscenza del fatto che la ragazza fosse fidanzata, finché non l’ha vista su Canale 5. Torrese si è sentito preso in giro e assicura di essere in possesso di chat che potrebbero provare quanto sostiene. Al momento la Calesso non ha ancora commentato le accuse del cavaliere.