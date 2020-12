Stefania Orlando, l’insulto disgustoso: scoppia in lacrime

Stefania Orlando è stata criticata aspramente con un insulto choc: l’offesa è arrivata direttamente dallo studio del GfVip

Ancora nuove polemiche durante il Grande Fratello Vip. Protagonista la contessa Patrizia De Blanck, che direttamente dallo studio, ha criticato aspramente Stefania Orlando con offese pesanti definendola “ipocrita, una falsa e pure putt***”. E così quel filmato è diventato virale sul web con i numerosi fan che subito hanno chiesto l’intervento: “Alfonso Signorini deve prendere provvedimenti, queste parole non si possono sentire”.

Stefania Orlando, le lacrime in sauna

Così subito Stefania Orlando è scoppiata in lacrime in sauna dopo le accuse: “Non voglio che passi di me un’immagine sbagliata”. I suoi compagni l’hanno sostenuta cercandola di calmarla. La stessa presentatrice e showgirl si è confessata con Tommaso Zorzi: “Mi dispiace che venga fatto vedere sempre il lato meno bello di me. Solo tua mamma è stata carina con me. Poi hanno fatto una votazione carina sul web, ci premiano e a me non mi hanno fatto proprio vedere, zero”. Infine, ha svelato: “Che la fate a fare la votazione? Uno guarda la puntata e io sembro sempre la str***a, la pettegola, la falsa della situazione, e peraltro io non offendo mai nessuno”.