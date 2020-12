Paola Perego, uno “strano pensiero” su Instagram: mai vista così

Paola Perego ha appena condiviso su Instagram una sua foto da giovanissima, e ai fan e follower non è sfuggito un dettaglio davvero interessante.

Con oltre 300mila followers, Paola Perego è senza dubbio una vera e propria regina di Instagram, oltre che timoniera di tantissimi programmi televisivi di successo. Lo ha dimostrato ancora una volta giusto qualche istante fa, dopo aver condiviso una foto di sé da giovanissima in compagnia dell’amata figlia Giulia. La conduttrice romana ha voluto condividere uno scatto inedito e a molti utenti non è sfuggito un dettaglio davvero interessante. Vediamo più da vicino di cosa si tratta.

Paola Perego ai tempi della maternità

“La mia principessa ❤️ fa strano pensare che oggi lei ha un figlio meraviglioso, grande più o meno come lei in questa foto”. Così scrive Paola Perego nel post in questione (vedi sotto). Al cuore di mamma, e di nonna, non si comanda. La foto condivisa mostra la conduttrice giovanissima in compagnia di sua figlia Giulia. Si stenta quasi a riconoscerla, anche per il caldo affetto materno che trasuda dalle sue parole, ma soprattutto un dettaglio che non può assolutamente passare inosservato: il colore dei capelli.

Negli anni Paola Perego è diventata una donna diversa: sicuramente (anche) più esuberante, sensuale e procace rispetto alla ragazza acqua e sapone immortalata accanto alla figlia piccolissima. La bellezza della popolare conduttrice, però, è rimasta inalterata: era splendida e lo è ancora adesso. Qual è il suo elisir segreto?

