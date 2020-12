Oroscopo del giorno, giovedì 10 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

By

Ci stiamo oramai avvicinando alla metà di Dicembre. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di giovedì 10 Dicembre 2020.

Il mese più scintillante dell’anno è oramai vicino alla metà dei suoi giorni. Che cosa avranno in serbo per noi oggi gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di giovedì 10 Dicembre 2020.

Giovedì 10 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata sarete piuttosto inquieti. Alcune questioni vi stanno molto probabilmente gettando addosso un carico di ansia e di tensione non indifferente, ma cercate di tenere duro. Il Cielo è dalla vostra parte e sarete all’altezza della situazione.

Toro. È arrivato per voi il momento di tirare un lungo sospiro di sollievo. Ritirarsi un po’ in solitudine è la scelta adatta, soprattutto per recuperare le energie perdute durante l’ultimo periodo. Attenzione però a non trascurare il lavoro, potreste pentirvene.

Gemelli. La giornata di oggi sarà per voi decisamente impegnativa, ma stimolante. Gli astri saranno dalla vostra parte, soprattutto in ambito lavorativo, dunque non perdete tempo con le indecisioni: buttatevi senza pensare e fidatevi del vostro intuito.

Cancro. La Luna potrebbe causarvi alcuni grattacapi durante la giornata di oggi e trascinare con sé qualche fastidio. Nonostante questo, le prossime ore si riveleranno decisamente proficue per voi, soprattutto in ambito lavorativo.

Leone. Oggi potreste essere un po’ in conflitto con voi stessi. L’indecisione in merito a una questione complicata vi sta attanagliando il cervello ed è il momento di prendere una decisione. Cercate di non rimuginare troppo sul passato e di affrontare i problemi con più leggerezza.

Vergine. La giornata di oggi sarà decisamente brillante per quel che riguarda gli affari. È il momento di proporre nuove idee e di elaborare piani per il futuro. Attenzione però alle discussioni, soprattutto tra colleghi di lavoro; statene alla larga.

Bilancia. Oggi potreste sentirvi decisamente più sensibili del solito a causa del transito della Luna. Non preoccupatevi e approfittatene per indagare meglio sui vostri sentimenti e sui rapporti con le persone a voi più care.

Scorpione. Gli ultimi giorni hanno segnato per voi una rinascita. Lentamente vi state rafforzando, ed è arrivato il momento di splendere più che mai. Non lasciatevi intimorire da nessuno e fidatevi di voi stessi e del vostro spiccato intuito: non sbaglierete.

Sagittario. I tempi sono maturi per l’eros e per la passione, dunque preparatevi ad una giornata intensa. Le prossime ore saranno per voi particolarmente stimolanti, dunque levate il freno a mano e lasciatevi andare completamente.

Capricorno. Il vostro cielo sereno oggi sarà coperto da qualche pensiero grigio. Molto probabilmente qualche questione pratica è per voi motivo di ansia, ma non temete, si risolverà tutto per il meglio. Gli astri sono dalla vostra parte e vi regaleranno un po’ di fortuna.

Aquario. Durante la giornata di oggi è bene che non rimandiate ai prossimi giorni nessuna questione. È infatti arrivato il momento di affrontare tutti i problemi che fino ad ora vi hanno causato qualche problema. Non temete, il cielo vi sorriderà e vi darà la forza necessaria per affrontare tutto.

Pesci. I cambiamenti degli ultimi tempi vi stanno tenendo giorno dopo giorno con il fiato sospeso. Il consiglio migliore è quello di rilassarsi. Un po’ di nostalgia potrebbe annebbiare i vostri pensieri, ma cercate di tenere duro e pensare positivo: siete a un passo dal traguardo.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.