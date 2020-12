Natale 2020, Iss: “Aprite le finestre una volta all’ora per 10 minuti”

Da parte dell’Istituto Superiore di Sanità giunge un suggerimento per ridurre al massimo i rischi durante gli incontri a casa di Natale 2020.

Cosa fare per fare si che Natale 2020 si svolga senza problemi? Ci sono alcune misure di sicurezza che possiamo e dobbiamo intraprendere per fare in modo di ridurre i rischi. Oltre all’utilizzo di mascherine anche in casa, quando alla presenza di non congiunti o comunque di un gruppo di persone cospicuo, ed a cercare in tutti i modi di restare tutti quanti ben distanziati, è possibile anche fare altro.

L’Istituto Superiore di Sanità consiglia a tutti di fare bene attenzione a garantire un buon ricambio di aria negli ambienti. In particolar modo in quelli casalinghi. Non arieggiare le stanze potrebbe essere un fattore negativo da non sottovalutare e che sembra favorire la circolazione del sarsCov2. Ad affermarlo è il dottor Gaetano Settimo, che fa parte del Dipartimento Ambiente e Salute dell’ISS. Il fatto di avvalersi di condizionatori non deve trarre in inganno. Impianti simili contribuiscono soltanto a smuovere l’aria in camera. Ma per un riciclo efficace è consigliato dall’ISS aprire per un certo periodo finestre od infissi e fare entrare aria fresca, lasciando uscire quella viziata.

Natale 2020, il consiglio da seguire: “Aprite le finestre una volta all’ora”

“La presenza di più persone è già di per sé un fattore di rischio. A tutto ciò però va aggiunta la concentrazione di sostanze chimiche volatili generate dall’azione di condizionatori e climatizzatori, fa sapere Settimo dell’ISS. La soluzione migliore è aprire ogni ora le imposte per 5 o 10 minuti. Questo è un semplice consiglio per fare si che Natale 2020 si possa svolgere riducendo il più possibile ogni complicazione.

Ci si attende un aumento degli assembramenti, nonostante gli inviti a mantenere degli atteggiamenti di prudenza. Proprio l’Iss ed il Css (Consiglio Superiore di Sanità) assieme ad altri importanti soggetti della comunità medica e scientifica internazionale hanno sottolineato come i contagi avvengono soprattutto all’interno delle mura di casa.