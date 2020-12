Conosciamo meglio la storia di Joseph Pilates, l’inventore della ginnastica che porta il suo nome: ecco chi era

Joseph Hubertus Pilates nasce Moenchengladbach il 9 dicembre 1883. Durante la sua carriera è stato un insegnante e imprenditore tedesco che inventò un metodo di allenamento fisico-mentale. Si chiamava Contrología in grado di escludere la mente dal controllo del corpo e ottenere quindi, paradossalmente, la perfetta padronanza del movimento del corpo stesso, come pura azione. Al giorno d’oggi è noto come Metodo Pilates. Da bambino soffrì molto visto che era molto debole e magrissimo: inoltre, soffriva di asma, rachitismo e febbre reumatica, patologie. Così la sua muscolatura era molto debole che gli danneggiarono la sua capacità di movimento.

Nasceva oggi Joseph Pilates, le curiosità

In questo modo Pilates iniziò a studiare il corpo umano per trovare un modo per rinforzarlo grazie all’esercizio fisico. Grazie all’aiuto del suo vecchio medico di famiglia, fu sempre molto attivo a studiare da un vecchio libro di anatomia. Diede molto attenzione al movimento negli animali, filosofia orientale e i metodi di allenamento dei Greci e dei Romani. I due popoli Antichi erano da monitorare attentamente, secondo la sua teoria, perché riuscivano ad ottenere l’equilibrio perfetto tra corpo, mente e spirito. Poi focalizzò la sua attenzione su altre discipline, come culturismo, la lotta, lo yoga, il Tai Chi, la meditazione zen e la ginnastica. Pilates morì nel 1967 e così sua moglie Clara iniziò l’attività insieme alla sua allieva Romana Kryzanowska, divenuta direttrice nel 1970.