Matrimonio a prima vista Italia: comincerà a gennaio 2021

Dopo il successo delle scorsa stagione sta per tornare sul piccolo schermo l’edizione 2021. Vediamo le indiscrezioni del momento.

A grande richiesta torna Matrimonio a prima vista Italia. Il via sarà dato a gennaio e gli episodi saranno trasmessi come sempre su Real Time.

L’ultima stagione ha davvero tenuti incollati agli schermi moltissimi telespettatori ed è per questo che è stato deciso di lanciare un’altra stagione.

Matrimonio a prima vista Italia ritorna nelle case degli italiani

Il docureality targato Real Time torna il martedì in prima serata. A gennaio andranno finalmente in onda le nuove puntate che avranno come protagonisti diverse coppie. Per chi non fosse un esperto della trasmissione, essa si basa sul far sposare coppie di sconosciuti che sono stati messi insieme per affinità.

A rendere il tutto possibile è un team di veri e propri esperti. Se sulla carta le coppie dovrebbero funzionare, alla fine ci sono sempre molti colpi di scena. Quest’anno nessun abbinamento ha retto e tutti hanno scelto di non continuare la loro storia.

Secondo le indiscrezioni, i produttori starebbero lavorando a molte novità. Il programma sarà reso più interessante e dinamico grazie ad alcuni cambiamenti. Le puntate saranno trasmesse inizialmente su Discovery+ , questa piattaforma sostituirà Dplay+. A parte alcuni cambiamenti, il team di esperti rimane sempre lo stesso: Mario Abis, Fabrizio Quattrini e Nada Loffredi.

Saranno loro a scegliere coloro che andranno a formare tre coppie che si uniranno in matrimonio. Durante tutto il programma si seguirà il loro percorso per la durata di cinque settimane. Chissà se queste unioni dureranno o se scoppieranno. Nel frattempo c’è grande attesa per sapere chi saranno i protagonisti.