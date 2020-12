Martina Dell’Ombra: chi c’è dietro al personaggio più “odiato” del web?

Martina Dell’Ombra è tra i più famosi troll di internet in italia. Ma chi c’è davvero dietro il suo amato e odiato personaggio?

Martina Dell’Ombra, pseudonimo di Federica Cacciola, è un’attrice che viene dal mondo del teatro e che ha fregato tutti con i suoi video condivisi da centinaia di utenti, spesso indignati. Il personaggio che Federica interpreta è quello di una giovane romana, in particolare pariolina, svampita e ignorante che dà la sua improbabile opinione su tutto e tutti. La maggior parte del suo pubblico non sa chi c’è veramente dietro Martina Dell’Ombra e il dibattito “ci è o ci fa” è andato avanti per molto tempo sul web. Ma chi è davvero Federica Cacciola?

Chi c’è dietro Martina Dell’Ombra?

Vanity Fair ha rintracciato il nome reale di Martina Dell’Ombra, che è appunto Federica Cacciola, una giovane attrice che viene dal teatro. Federica è nata in Sicilia, a Taormina, in provincia di Messina e ha 28 anni, ha studiato Linguaggi dei media all’Università Cattolica di Milano ed è poi entrata nel mondo del teatro in cui entra nel 2010.

Leggi anche–> Lorenzo Ostuni Favij, chi è lo Youtuber: curiosità, Instagram, vita privata

Ha davvero poco in comune con il suo personaggio, pariolina ignorante, malata di shopping che vuole scendere in politica con un’improbabile programma che ha davvero dell’assurdo (dagli “animali ricchi” da difendere alla linea di abbigliamento Louis Vuitton per i migranti). Martina Dell’Ombra è nata nel 2014, proprio in occasione della sua scesa politica e i video ironici e divertenti di Federica hanno subito fatto il giro del web.

Leggi anche–> BarbieXanax, chi è la Youtuber: nome vero, curiosità e vita privata

Nonostante il troll fosse piuttosto palese, Federica ha sopportato gli insulti più terribili dagli haters per tutti questi anni. Sono gli insulti e i commenti sul suo aspetto fisico a fare più del male a Federica, che si dice invece indifferenti ad altri termini denigratori.