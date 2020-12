Maria Elena Boschi contro la Gruber: “Mie FOTO più importanti del RF”

Da Maria Elena Boschi arriva un tweet sul suo intervento a ‘Otto e Mezzo’ da Lilli Gruber. “Pensava più alle immagini di me al parco”.

Dopo l’intervento di Maria Elena Boschi a ‘Otto e Mezzo’ su La7, è sorta una polemica che ha riguardato alcuni argomenti affrontati. E la deputata renziana per prima ha sollevato la questione, criticando l’atteggiamento che la conduttrice Lilli Gruber avrebbe avuto nei suoi confronti.

“Lei riteneva più importante farmi delle domande sulle mio foto al parco anziché parlare di Recovery Found e dei 200 miliardi di euro annessi. Sono dispiaciuta per gli ascoltatori”, scrive la Boschi, ringraziando coloro che hanno rilasciato sui social network parole di elogio nei suoi confronti. Le immagini alle quali Maria Elena Boschi fa riferimento sono quelle che risalgono a poco meno di una settimana fa da ‘Chi’. Il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini ha mostrato la 39enne capogruppo di Italia Viva alla Camera nel corso di una passeggiata all’aperto in un parco pubblico con Giulio Berruti, il suo fidanzato. La Gruber ha sottolineato per quale motivo entrambi stessero trasgredendo all’obbligo di indossare la mascherina.

Maria Elena Boschi, solidarietà ma anche critiche per lei

“L’abbiamo abbassata per un minuto allo scopo di concederci un selfie. Siamo congiunti e ci trovavamo all’aperto. Dispiace se altre coppie hanno ricevuto una multa. Ma io ed il mio compagno rispettiamo le regole e siamo rimasti senza mascherina per pochi secondi. Preferirei comunque parlare del Recovery Found, anche per rispetto ai morti uccisi dalla pandemia in atto”.

Queste le parole della toscana nello studio di ‘Otto e Mezzo’. Solidarietà alla Boschi è giunta anche dal ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova. Ma se, per quanto accaduto, sono piovute critiche nei confronti di Lilli Gruber, accusata di essere più morbida con altri ospiti, c’è anche chi si scaglia contro la Boschi accusando lei e Renzi di ricattare il Governo, che tanto sta cercando di fare per contrastare la pandemia ed i suoi effetti nefasti in tutti gli ambiti.