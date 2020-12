Marco D’Amore, chi è la fidanzata Daniela Maiorana: cosa fa nella vita

Scopriamo tutto sulla vita privata di Marco D’Amore, chi è la fidanzata dell’attore Daniela Maiorana e cosa fa oggi.

Un amore nato davvero molti anni fa quello tra l’attore Marco D’Amore, ovvero Ciro Di Marzio della serie televisiva Gomorra, e la sua fidanzata storica, Daniela Maiorana. I due si sono conosciuti sui banchi di scuola e li abbiamo visti insieme, uno affianco all’altra, in numerosi e importanti eventi mondani.

Non è stato un colpo di fulmine, anzi Marco D’Amore pare abbia corteggiato a lungo la sua dolce metà. Poi diversi anni fa, il fidanzamento, anche se fin da principio non è stato semplice. Quando ci siamo messi insieme io stavo per partire, una tournée che durava parecchi mesi”, ha rivelato l’attore a Vanity Fair.

Chi è Daniela Maiorana, la fidanzata di Marco D’Amore

‘Ciro’ di Gomorra ha poi raccontato quanto avvenuto d’oro: “Le dissi ‘Ti chiamerò tutti i giorni‘. Lei non ci credeva. Da allora non ci siamo mai lasciati. È la prima volta nella mia vita che faccio progetti: il futuro, i figli”. La giovane donna è pronipote del fisico Ettore Majorana e fa un lavoro che nulla ha a che vedere con quello del suo fidanzato Marco D’Amore. Il loro legame è comunque davvero molto forte, come si evince anche dalla forte presenza della donna al fianco dell’attore.

Lui ha spiegato sempre nella stessa intervista: “Facciamo lavori completamente diversi. Lei è stabile a Caserta e fa la manager nelle Risorse Umane. Abbiamo una casa. Non è facile, ma penso che Daniela sia stata importante per orientarmi, sono sempre stato ‘scombussolato’. Per ora non pensiamo al matrimonio e al resto, siamo concentrati sullo stare bene insieme”.