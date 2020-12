Luca Sommi, chi è il conduttore di Accordi e Disaccordi: storia e vita privata

Luca Sommi è conduttore del talk show Accordi e Disaccordi, insieme al collega Andrea Scanzi. Ma cosa sappiamo di più sul giornalista?

“Accordi e Disaccordi” è un noto talk show politico di dibattito che il giornalista Luca Sommi conduce insieme al collega giornalista Andrea Scanzi. Sommi non è solo un giornalista, ma anche un autore di diversi programmi televisivi e curatore di arte e letteratura. Tutto quello che sappiamo sulla vita e sulla carriera del 48enne di Parma.

Luca Sommi, chi è e cosa ha fatto

Luca Sommi è nato a Parma il 18 settembre 1972 ed è tra i volti più noti del giornalismo italiano, in televisione e non. Ha frequentato e si è laureato nella facoltà di Giurisprudenza e ha tante passioni, oltre alla sua professione di giornalista.

Leggi anche–> Quarto Grado, Marco Oliva: chi è il giornalista e conduttore

Sommi ha firmato diverse pubblicazioni e scritto per la televisione, in qualità di autore, numerosi programmi. E’ ancora conduttore ed curatore esperto di arte e letteratura, nonché collaboratore del Fatto Quotidiano. Oggi, Luca Sommi conduce insieme ad Andrea Scanzi, collega giornalista, un talk show politico “Accordi e Disaccordi”, in onda il mercoledì su Nove. La trasmissione è costruita sottoforma di dibattito a più voci, con ospiti in collegamento e in studio.

Leggi anche–> Valentina Petrini, chi è: età, carriera, vita privata della giornalista

Oggi il giornalista vive nella capitale, a Roma ma mantiene comunque una cattedra di insegnamento nella sua città natale, Parma, a cui è sempre rimasto legato. Della sua vita privata non si sa quasi nulla, è un uomo piuttosto riservato e non ama condividere dettagli che riguardano la sua sfera intima. Perciò non si conosce la sua situazione sentimentale attuale o passata. Anche per quanto riguarda i social network, Somma ha sempre mantenuto un profilo molto basso.