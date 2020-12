GF Vip, Dayane Mello e Mario Balotelli: il romanticismo segreto

La modella del GF Vip, Dayane Mello, ha rivelato dei retroscena vissuti con il calciatore Mario Balotelli, dandone un’immagine inaspettata.

Dayane Mello è tornata a parlare del suo rapporto con il calciatore Mario Balotelli, che in queste ore è al centro dell’attenzione mediatica per aver firmato un contratto con il Monza Calcio. Il calciatore bresciano e la modella brasiliana sono stati legati in passato da una storia d’amore.

Dayane Mello ha un bel ricordo del legame con Mario Balotelli, tanto che al colloquio con Cristiano Malgioglio ha raccontato degli aneddoti curiosi sul calciatore, facendolo emergere in un modo ben diverso dall’immagine tratteggiata dall’opinione pubblica. Secondo la modella Super Mario è molto romantico e generoso, non è per niente il “bello e dannato” descritto dai media. Il paroliere da quando è entrato nella Casa del “Grande Fratello Vip” sta svolgendo il ruolo di consigliere e confidente per più di un concorrente: ha prima dedicato il suo tempo a Tommaso Zorzi, facendogli ammettere i suoi sentimenti per Francesco Oppini; ora però si sta dedicando alla Mello.

Dayane Mello racconta il Mario Balotelli segreto

“Che cosa ti fa diventare a volte aggressiva, perché tu sei una brava ragazza, ma sei sempre sull’attacco, ma perché?“, ha incalzato Cristiano Malgioglio. Dayane Mello ha risposto che non ha una motivazione sul perché delle sue reazioni: “Forse perché sono disillusa dalla vita e dall’amore, io voglio vicino una persona che mi ama, che mi rispetta, oggi mi devo proteggere“. La gieffina ha raccontato di essere rimasta sbalordita dal romanticismo di Mario Balotelli.

Quando i due si sono frequentati erano molto giovani e si sono detti addio quando il calciatore ha firmato con il Manchester City, ma sono rimasti in ottimi rapporti. “Dopo che ho finito la storia con il padre di mia figlia ci siamo visti…ci rivediamo spesso“, ha rivelato Dayane Mello. “Lui è molto romantico, mi ha fatto trovare 100 rose rosse nella macchina. Ma non solo…Ha anche fatto chiudere un ristorante intero solo per me e lui. Era il nostro terzo o quarto incontro e conclusa la cena c’erano le rose nel cruscotto della macchina“, ha raccontato a Cristiano Malgioglio.