Gasperini dimissioni, “pugno in faccia da Gomez: ribaltone dopo l’Ajax”

Voci Gasperini dimissioni: problemi grossi all’interno dello spogliatoio dell’Atalanta. Si parla di rissa tra l’allenatore e Gomez, pronto l’addio”.

Circola una voce relativa ad una crisi in seno all’Atalanta, con Gian Piero Gasperini pronto a presentare le dimissioni questa sera dopo la gara di Champions League in casa dell’Ajax. La compagine bergamasca è attesa da un vero e proprio scontro diretto con gli olandesi per il passaggio agli ottavi di finale. Ma l’impegno è ora condizionato da queste indiscrezioni, che riferiscono di un clima non sereno all’interno dello spogliatoio.

Colpa di un episodio che sarebbe avvenuto nel precedente incontro europeo contro i danesi del Midtjylland. All’intervallo di quella che è stata una delle più brutte partite della gestione Gasperini, l’allenatore di Grugliasco avrebbe strigliato la squadra. Da qui sarebbe però sorto un alterco via via sempre più acceso nei toni con Alejandro Gomez, che dell’Atalanta è il capitano. Si parla addirittura di un pugno rifilato dal 32enne argentino al proprio mister. Ed il gruppo dei calciatori avrebbe preso in toto le parti del Papu, lasciando isolato Gasperini. Che ora starebbe pensando alle dimissioni. Il 62enne tecnico avrebbe in realtà rimesso il proprio incarico alla società già contro il Midtjylland ma la dirigenza ha respinto le dimissioni.

Gasperini dimissioni, possibile addio subito dopo Ajax-Atalanta

📣Nell’intervallo di #Atalanta Midtylland, lite furibonda tra il Papu Gomez e Gasperini, che si sono messi le mani addosso con un pugno in faccia all’allenatore. Tutta la squadra ha appoggiato il #Papu, #Gasperini aveva rassegnato le dimissioni, respinte da #Percassi.

Altri rumours riferiscono che Gasperini avrebbe richiesto al club di prendere provvedimenti importanti nei confronti di Gomez ed Ilicic, pretendendone l’esclusione dalla rosa. Cosa che i dirigenti orobici non hanno fatto. Anche fonti interne all’Atalanta riferiscono di un clima molto pesante nello spogliatoio. In tutto ciò, il tifo organizzato prova a farsi sentire ed a fare da paciere.

La Curva Nord ha esposto uno striscione ritraente Gasperini e Gomez intenti in un abbraccio, rilasciando anche una nota ufficiale nella quale si chiedono rispetto per la maglia, impegno e dignità. Non è da escludere comunque un ribaltone importante dopo Ajax-Atalanta, a prescindere dal risultato e dalla eventuale qualificazione o meno del club bergamasco.