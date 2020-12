Erika Becerra, incinta di 8 mesi, è morta di Coronavirus

Il dramma di Erika Becerra, incinta di 8 mesi: la giovane donna è morta di Coronavirus nelle scorse ore, cosa è successo.

Erika Becerra era incinta di otto mesi quando disse a sua madre che aveva difficoltà a respirare – che è uno dei sintomi più temuti in questi giorni. Alla 33enne nativa di Los Angeles è stato diagnosticato il nuovo Coronavirus. Quindi è stata portata all’Henry Ford Hospital di Detroit, dove lei e suo marito si sono trasferiti per lavoro.

I medici hanno notato che le sue condizioni stavano peggiorando e il suo parto è stato indotto, secondo quanto emerso in queste ore dalle cronache locali. La donna ha dato alla luce un bambino sano, Diego Antonio Becerra, il 15 novembre. Ma le sue condizioni di salute tendevano comunque a peggiorare.

La drammatica morte di Erika Becerra, mamma incinta all’ottavo mese

Michael Avilez, fratello della donna, in un’intervista ha raccontato il dramma della sua famiglia subito dopo il parto della sorella Erika. La giovane mamma è finita in terapia intensiva e si è spenta nelle scorse ore, non avendo mai avuto l’opportunità di tenere in braccio il suo bambino. Il Michigan è uno degli Stati Usa più colpiti dal Coronavirus: ha superato i 10.000 decessi questa settimana e si colloca al nono posto a livello nazionale per le morti totali confermate per COVID-19 da gennaio. Negli ultimi sette giorni, lo stato è al quarto posto per numero di morti.

Erika Becerra ha ricevuto la diagnosi di Coronavirus dopo aver trascorso un fine settimana in ospedale quando ha avuto contrazioni a novembre. La settimana successiva, ha iniziato ad avere difficoltà a respirare ed è stata nuovamente ricoverata in ospedale. I parenti assicurano che la donna non aveva alcuna patologia pregressa. Strazianti le parole del fratello della giovane donna morta: “Negli ultimi istanti stava piangendo. So che ci ha ascoltati mentre pregavamo per lei, le abbiamo parlato, l’abbiamo confortata negli ultimi momenti”. Oltre al neonato Diego, la donna lascia il marito e un figlio di appena un anno.